Eurovisiesongfestival is uitgesteld naar volgend jaar om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De muziekwedstrijd zou plaatsvinden in Rotterdam in mei, een nieuwe datum is er nog niet.

De organisatie van Eurovisiesongfestival, de Europese Radio Unie (ERU), wilt geen enkel gezondheidsrisico nemen en voelde zich daarom genoodzaakt om de wedstrijd af te blazen. In coronavrije tijden zou het Songfestival plaatsvinden in Rotterdam van 12 tot 16 mei.

Vorige week maakte Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) nog bekend dat hij pas in april een besluit zou nemen over het al dat niet annuleren van de 65e editie van Eurovisiesongfestival. Eerder deze week werd een deel van de opnames reeds stilgelegd, net zoals sommige concerten en feestjes die de wedstrijd voorafgaan. Zo werd het Nederlandse Eurovision in Concert, dat zou plaatsvinden op 4 april in Amsterdam, verplaatst. Ook de London Eurovision Party van 29 maart werd gisteren gecanceld.

Met 41 deelnemers had deze editie van het Songfestival er meer dan ooit. De laatste inzending kwam vorige week uit Rusland: de Russische band Little Big zou met het nummer Una naar Rotterdam trekken. Gisteren kwam de band nog in opspraak: de koepel van de Europese Pride-organisaties EPOA riep op om de inzending te diskwalificeren omdat leden van Little Big homofobe teksten hebben geroepen tijdens de Pride-optocht van 2017 in ons land. Dat deelde EPOA op Twitter. België zou in mei vertegenwoordigd worden door Hooverphonic met het nummer Release Me. De band reageert met begrip en steekt hulpverleners een hart onder de riem.

De gemeente Rotterdam gaf aan het Songfestival op een latere datum te willen organiseren. Of dezelfde artiesten met dezelfde nummers opnieuw kunnen deelnemen, is nog niet duidelijk.

