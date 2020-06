Kacy Hill (26) verbrak een platencontract bij Kanye West om zich heruit te vinden.

Anno 2014 werd de Amerikaanse muziekwereld haast bestormd door een onbekende roodharige wervelwind. In één jaar tijd ontpopte Kacy Hill zich van American Apparel-model tot achtergronddanseres van Kanye West, om uiteindelijk zelf als artiest op Wests label GOOD Music te belanden. De jaren daarop volgden de bejubelde ep Bloo (2015), het door Kanye West geproducete debuutalbum Like a Woman (2017), gastbijdrages voor Travis Scott, Kid Cudi en Cashmere Cat en een stevige portie hype. Kacy Hill stond op het punt om een grote popster te worden. En toen werd het plots stil. Hill kwam na drie overweldigende jaren tot de conclusie dat ze op automatische piloot had geleefd en daardoor weinig had stilgestaan bij wat ze nu eigenlijk zélf wilde. Ze verbrak haar platencontract en laste een pauze in.Eerder dit jaar mocht ze meezingen op Bon Ivers nieuwe single PDLIF, maar het resultaat van Hills muzikale identiteitscrisis en coming of age krijgt u pas echt te horen op Is It Selfish If We Talk about Me Again, de nieuwe plaat die ze binnenkort in eigen beheer uitbrengt. Afgaand op de titel en de eerste singles klinkt haar dreampop persoonlijker dan ooit. 'And I've got a way of making life hard / And overthinking the good things I've got / But it feels good to restart', reflecteert ze in het breekbare Porsche. Misschien komt die wervelwind er dan toch.Een willekeurige quote: 'Kanye West heeft me geleerd om een individu te zijn. Als je een doorsnee popster bent, vergeten mensen je uiteindelijk toch. Ik wil muziek maken die eerlijk is en me iets laat voelen.'