Op de Gentse Feesten dit jaar geen massaconcerten, wel een online programma dat de leegte moet vullen. 'Helemaal geen Gentse Feesten, dat zou al te gek zijn', klinkt het bij schepen Annelies Storms (sp.a).

De meeste pleinorganisatoren schrappen de massaconcerten die jaarlijks rond een miljoen bezoekers naar de Gentse Feesten lokken. De coronacrisis dwingt het Gentse stadsbestuur om voor een uiterst kleinschalige editie te gaan. Een online programma moet de leegte voor de feestbeesten opvullen. 'Helemaal géén Gentse Feesten, dat zou al te gek zijn', zegt schepen Annelies Storms (sp.a).

De Gentse Feesten zetten dit jaar in op een online en alternatieve programmatie die de hele zomer te volgen zal zijn op gentsefeesten.be. Alle grote pleinorganisatoren - op Polé Polé na - hebben beslist om tijdens de periode van de Gentse Feesten alternatieve en digitale activiteiten te voorzien. Met een 'nu live-knop ' kunnen bezoekers een livestream van verschillende evenementen bekijken. Sommige organisatoren, zoals Miramiro en Boomtown, zullen vooraf opgenomen video's verspreiden via de website. De video's en sommige livestreams blijven ook na 26 juli de hele zomer online.

Toch staan er ook enkele concerten op het programma voor een beperkt publiek zoals in De Abt, hotel D'Haene Steenhuyse en op het François Laurentplein. Wie wil komen zal zich moeten inschrijven en ter plaatse worden de nodige maatregelen getroffen om afstand tussen de bezoekers te bewaren.

De meeste pleinorganisatoren schrappen de massaconcerten die jaarlijks rond een miljoen bezoekers naar de Gentse Feesten lokken. De coronacrisis dwingt het Gentse stadsbestuur om voor een uiterst kleinschalige editie te gaan. Een online programma moet de leegte voor de feestbeesten opvullen. 'Helemaal géén Gentse Feesten, dat zou al te gek zijn', zegt schepen Annelies Storms (sp.a). De Gentse Feesten zetten dit jaar in op een online en alternatieve programmatie die de hele zomer te volgen zal zijn op gentsefeesten.be. Alle grote pleinorganisatoren - op Polé Polé na - hebben beslist om tijdens de periode van de Gentse Feesten alternatieve en digitale activiteiten te voorzien. Met een 'nu live-knop ' kunnen bezoekers een livestream van verschillende evenementen bekijken. Sommige organisatoren, zoals Miramiro en Boomtown, zullen vooraf opgenomen video's verspreiden via de website. De video's en sommige livestreams blijven ook na 26 juli de hele zomer online. Toch staan er ook enkele concerten op het programma voor een beperkt publiek zoals in De Abt, hotel D'Haene Steenhuyse en op het François Laurentplein. Wie wil komen zal zich moeten inschrijven en ter plaatse worden de nodige maatregelen getroffen om afstand tussen de bezoekers te bewaren.