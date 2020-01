GFOTY is het lief van het jaar. Oh ja, en ze maakt beledigende liedjes.

Aka: Polly-Louisa Salmon Leeftijd: 29 Locatie: Londen Instagram: @gfoty

In het lang De Britse GFOTY, kort voor Girlfriend Of The Year, is naar eigen zeggen een basic bitch, en ze is er nog trots op ook. Ze sleurt haast continu een Starbucksbeker met zich mee en beweert dat ze een tatoeage heeft opgedragen aan Ralph Lauren, haar favoriete ontwerper van bedlinnen. Ze refereert in haar nummers aan Justin Bieber en covert Céline Dion, Blink-182 en Radiohead. Op het podium durft ze weleens cava in haar ogen te gieten. En gevraagd naar haar ambities luidt het antwoord: 'Money, money, buying, money.'

Ik hou er niet van om geïnspireerd te zijn door iets.

Met haar trashy, agressieve en ongemakkelijke pop en verwarrende persoonlijkheid was ze lange tijd een uithangbord van het PC Music-collectief. Toch brengt de zangeres en producer haar werk sinds 2018 onafhankelijk uit, en die nieuwe methode blijkt goed te werken: in 2019 verscheen de ep If You Think I'm a Bitch, You Should Meet GFOTY én GFOTV, een album met elf nummers in evenveel minuten over tv, inclusief knipogen naar Sabrina, the Teenage Witch en SpongeBob SquarePants. GFOTV klinkt dan ook als een avondje zappen: contextloze, banale en vooral hyperkinetische minitracks waarnaar u gehypnotiseerd blijft luisteren, gevolgd door een opgelucht gevoel wanneer u uiteindelijk toch het geluid afzet. Of zoals muziekcriticus en youtuber Anthony Fantano het samenvat: 'Dit album is de meest beledigende, halfslachtige en nutteloze verzameling nummers die ik dit jaar heb gehoord. Het is een mentale woestenij vermomd als zelfbewuste, outside-the-box-abstractie. Dat gezegd zijnde is het waarschijnlijk de toekomst van de muziek.'

Een willekeurige quote: 'Ik hou er niet van om geïnspireerd te zijn door iets. Daarom blijf ik in het dagelijkse leven ver weg van cultuur. Ik lees geen boeken. Ik kijk geen films. Ik kijk gewoon naar de zoveelste heruitzendingen van Nathan for You en Big Brother.'

In concert: op 10/1 in de Botanique, Brussel.

