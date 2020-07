Het mysterieuze muziekcollectief Sault laat de muziek graag voor zich spreken.

Leden: Vermoedelijk Inflo, Cleo Sol en Kid Sister Locatie: Verenigd Koninkrijk Instagram: @sault.global In het kort: Mysterieus collectief. Indrukwekkend productief. Laat de muziek voor zich spreken. In het lang: Ze hebben in een dik jaar tijd drie uitstekende platen uitgebracht, maken een sublieme combinatie van funk, r&b, postpunk, afrobeat en soul, werken samen met Michael Kiwanuka en genereren heel wat buzz in de muziekwereld. En toch is er amper iets geweten over Sault. Zelfs menige speurtocht in de krochten van het internet leverde tot nog toe bitter weinig op. Al wordt het steeds aannemelijker dat de Britse producer Inflo, de opkomende soulzangeres Cleo Sol en de Amerikaanse Kid Sister de breinen achter het collectief zijn. In ieder geval laat Sault de muziek graag voor zich spreken. Daar slaagde het vorig jaar al ruimschoots in op debuutplaat 5 en opvolger 7, maar met Untitled (Black Is) doet het er nog een flinke schep bovenop. Dat album bracht Sault eind vorige maand onverwacht uit naar aanleiding van de dood van George Floyd en alles wat die teweegbracht. 'The revolution has come/ Still won't put down the gun', scandeert Sault in de opener Out the Lies. Wat volgt, is een aanklacht tegen politiegeweld en structureel racisme, een steunbetuiging aan Black Lives Matter en een ode aan 'the magic of Blackness' aan de hand van gospel, spoken word, afrobeat en nog veel meer. Of zoals ze hun plaat zelf presenteren op hun al even mysterieuze website: 'Verandering vindt plaats. We zijn gefocust.' Kortom: een urgente plaat die u gehoord moet hebben. Een willekeurige quote: 'Add a little sault to your life.'.