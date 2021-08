Nog niet zo heel lang geleden werkte ze als vliegtuigonderdelenkoper in Zwitserland, nu maakt ze met haar muziek furore in New York. Maak kennis met Priya Ragu.

Leeftijd 35

Tot voor kort was Priya Ragu aan de slag als inkoper van vliegtuigonderdelen, een job die haar zekerheid en comfort bood, maar haar hart niet bepaald sneller deed slaan. Hoewel de Tamil-Zwitserse al sinds haar zevende viool speelt en op haar tiende met de band van haar vader op verjaardagsfeestjes en huwelijken begon op te treden, leek een muziekcarrière lang onbereikbaar. Deels omdat haar strenge Tamilouders het niet goedkeurden, deels omdat Zwitserland niet uitblinkt in muzikale exportproducten. Uiteindelijk besloot Ragu het er toch op te wagen, gaf ze haar comfortabele job op en trok ze met haar spaargeld naar New York om er een halfjaar aan muziek te werken. Ze heeft nog geen moment spijt gehad van die beslissing. Vorig jaar bracht ze haar debuutsingle Good Love 2.0 uit, die meteen een plekje op de soundtrack van FIFA 21 scoorde, door Honey Dijon, Joe Goddard en Little Dragon geremixt werd en ervoor zorgde dat er zo'n twintig platenlabels kwamen aankloppen. Een vliegende start, noemen ze dat. Sindsdien heeft ze een contract bij Warner getekend, wordt ze door The Guardian en NME als een van de artiesten van het moment getipt en nodigde Jungle haar uit om mee te zingen op hun nieuwe plaat. Deze week verschijnt haar debuutmixtape Damnshestamil, waarop ze haar westerse en Zuid-Aziatische invloeden verenigt en een unieke feelgoodmix van r&b, hiphop, experimentele elektropop en Tamilfolk construeert die ze zelf omschrijft als 'raguwavy'. Een willekeurige quote 'Wat ik ook doe, of het nu muzikaal of visueel is, ik probeer er altijd mijn origine bij te betrekken. Mijn beide werelden mengen zorgt altijd voor iets speciaals. Het is hell of fun om mijn creativiteit op die manier te uiten.'