De Londense Ojerime maakt melancholische r&b, geïnspireerd door TLC en Mariah Carey. Oh ja, en ze houdt van gele meubels.

Locatie: Londen

Twee jaar geleden stond Ojerime aan de rand van de grote doorbraak, tot haar mentale gezondheid daar een stokje voor stak en ze een pauze inlaste. Nu is ze weer helemaal terug met de uitstekende mixtape B4 I Breakdown. Daarop behandelt ze zowat ieder thema waarmee ze de voorbije jaren worstelde, gaande van seksualiteit tot depressie. Verwacht u aan r&b à la TLC, Destiny's Child en SWV, maar dan met etherische zanglijnen, nog zwoelere beats en meer zin voor experiment en melancholie. Die ninetiesinvloed is geen toeval. Ojerime werd grootgebracht op een dieet van Barry White, Dolly Parton en r&b uit de jaren negentig. Haar eerste muzikale herinnering is Mariah Careys Honey en de bijbehorende gedachte: 'Dit is wat ik later wil doen.' Alleen leek de muzieksector lange tijd een ontoegankelijke wereld voor de jonge Zuid-Londense. Tot ze op haar negentiende een open mic bijwoonde, besloot toch haar kans te wagen en covers op YouTube begon te delen. In 2015 liet ze zich voor het eerst opmerken in de Londense r&b-underground met de ep Ojerime: The Silhouette. Later deed ze daar nog een schep bovenop met de opvolgers Fang2001 en 4U, die haar de behoorlijk accurate titel van 'nineties-r&b-prinses voor de internetgeneratie' opleverden. B4 I Breakdown zou wel eens haar welverdiende doorbraak kunnen betekenen. Een willekeurige quote:'Ik ben geobsedeerd door gele meubels en kokosnoot- en magnesiumwater. Die dingen houden me monter.'