Nog nooit van K-Pop gehoord? Begin dan bij deze 5 bands

De kans dat het nieuwe idool van uw kinderen niet uit de VS of Groot-Brittannië, maar uit Zuid-Korea komt, stijgt met de week. K-Pop doet het namelijk ontzettend goed, de vijf jongens van BTS op kop. We stellen de groep, en vier andere acts om in de gaten te houden, aan u voor.