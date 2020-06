PlayRight+, Sabam For Culture en artiestenverenigingen FACIR en GALM hebben het 'Belgian Music Fund' opgericht. Ze willen zo beantwoorden aan de 'dringende socio-economische noden' van de sector, nu zoveel concerten en albumreleases zijn afgelast en opnames zijn uitgesteld door de coronacrisis.

Het fonds moet Belgische artiesten ondersteunen en de heropstart van de sector stimuleren. Op lange termijn willen de initiatiefnemers ook 'gezonde fundamenten leggen voor de toekomst van de Belgische muziek door zowel op financieel als op structureel vlak de professionalisering, de internationalisering en de export van onze muzikale talenten te ondersteunen'.

Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en de organisatoren doen beroep op de solidariteit en de generositeit van zowel bedrijven en organisaties als fans en artiesten om geld binnen te halen. 'Alle donaties zijn fiscaal aftrekbaar', klinkt het. 'Muziek heeft heel veel mensen door corona geholpen', zei muzikant en voorzitter van GALM Tom Kestens in De Ochtend op Radio 1. 'En tijdens deze crisis kregen we heel vaak het aanbod van bedrijven, van fans, maar ook van genereuze artiesten die wilden helpen: ze wilden middelen pompen in de muziek. Maar er was nog geen fonds waar ze hun geld in konden investeren.'

Het fonds 'voor muzikanten en door muzikanten' zal projectoproepen doen waarop muzikanten kunnen intekenen, vooral in de creatiefase waar heel veel tijd en zweet inkruipt. Het is niet bedoeld voor mensen die goed hun brood verdienen als muzikant, maar wel voor muzikanten 'die anders in hun eigen spaarcenten zouden moeten gaan beginnen zoeken om een studio te boeken, en hun muzikanten te betalen om te komen repeteren'.

Daarnaast zal het fonds er zijn voor artiesten die zichzelf willen heruitvinden. PlayRight+ en Sabam For Culture investeren alvast elk 100.000 euro in het fonds, en de organisatoren hopen dat het vanaf nu enkel maar zal groeien. Meer informatie op www.belgianmusicfund.be. (Belga)

