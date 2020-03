Neil Diamond heeft op Twitter een nieuwe versie geplaatst van zijn aloude hit Sweet Caroline. Vanwege de coronacrisis heeft hij de tekst toegespitst op de adviezen die mensen wereldwijd hebben gekregen om verspreiding van het virus te voorkomen.

'We gaan door moeilijke tijden', zegt Diamond aan het begin van zijn videoboodschap. 'Maar misschien helpt het als we samen zingen. Probeer het maar.'

Daarna zet hij het nummer uit 1969 in. De tekst heeft hij iets aangepast. Hij heeft de regel 'hands/touching hands' vervangen door 'hands/washing hands'. De zinssnede 'reaching out/touching me, touching you' kan in deze tijd ook niet meer en dus maakte Diamond daar 'reaching out/don't touch me, I won't touch you' van. De bekende regel 'good times never seemed so good' heeft de Amerikaan ongemoeid gelaten.

Stay safe out there! “Hands... washing hands..” 🎶 pic.twitter.com/QaRB1qZshp — Neil Diamond (@NeilDiamond) March 22, 2020

'We gaan door moeilijke tijden', zegt Diamond aan het begin van zijn videoboodschap. 'Maar misschien helpt het als we samen zingen. Probeer het maar.' Daarna zet hij het nummer uit 1969 in. De tekst heeft hij iets aangepast. Hij heeft de regel 'hands/touching hands' vervangen door 'hands/washing hands'. De zinssnede 'reaching out/touching me, touching you' kan in deze tijd ook niet meer en dus maakte Diamond daar 'reaching out/don't touch me, I won't touch you' van. De bekende regel 'good times never seemed so good' heeft de Amerikaan ongemoeid gelaten.