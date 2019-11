Nederlander Martin Garrix wint MTV European Music Award

De Nederlandse dj Martin Garrix heeft zondagavond op de MTV European Music Awards de prijs in de categorie Best Electronic in de wacht gesleept. De uitreiking vond plaats in het Spaanse Sevilla.

DJ Martin Garrix bij de slotceremonie van de Winter Olympische Spelen in Pyongyang in 2018. © Reuters

Voor de award waren ook The Chainsmokers, DJ Snake, Marshmello en Calvin Harris genomineerd. Marshmello won de award vorig jaar. Eerder op de avond won de Spaanse Rosalia samen met J Balvin ft. El Guincho de prijs in de categorie Best Collaboration voor hun nummer 'Con Altura'. Andere winnaars waren onder meer de Amerikaanse rapster Nicki Minaj (Best Hip Hop), de Canadese zanger Shawn Mendes (Best Artist), de 17-jarige Amerikaanse Billie Eilish (Best Song voor 'Bad Guy') en de Amerikaanse zangeres Halsey (Best Pop). Grote favoriet Ariana Grande kon geen van haar zeven nominaties verzilveren.