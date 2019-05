Topfavoriet Nederland heeft zaterdag in het Israëlische Tel Aviv de 64ste editie van het Eurovisiesongfestival gewonnen. Duncan Laurence kreeg met het nummer 'Arcade' de meeste punten van de televoters thuis en de professionele jury's uit de Eurovisielanden.

Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk trok de 25-jarige Duncan aan het langste eind. Volgens de bookmakers was de Nederlander topfavoriet, gevolgd door de Australische Kate Miller-Keidke met haar song Zero Gravity.

Tijdens de finale traden 26 landen aan. De zogenoemde 'big five', Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk, waren samen met gastland Israël al verzekerd van een plek in de eindstrijd. De andere landen wisten zich tijdens een van de twee halve finales te plaatsen voor de finale.

Zo'n 200 miljoen mensen volgden de show, liet een woordvoerder van het songfestival weten. De finale werd gepresenteerd door supermodel Bar Refaeli en televisiepresentatoren Erez Tal, Assi Azar en Lucy Ayoub.

Niet alleen de 26 finalisten traden op, maar ook de winnares van vorig jaar, Netta Barzilai, en de voormalige winnaars Dana International, Conchita Wurst, Gali Atari, Mans Zelmerlow en Verka Serduchka.

Voor er overgegaan werd tot de puntentelling, werd de show afgesloten door de Amerikaanse zangeres Madonna. Ze bracht haar nieuwe nummer Future haar klassieker Like a Prayer. 'Jullie zijn allemaal winnaars, wat er ook gebeurt. Het was niet eenvoudig om hier te geraken, waar jullie nu staan', stelde het popicoon.