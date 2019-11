'Geen gelijke kansen zonder Nederlands', vindt Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts, maar Knack Focus-redacteur Jonas Boel denkt verder dan een taalbad. 'Trommels en snaren, naast spelling en dictie. Want muziek slaat bruggen.'

'Notes transcend words', muzieknoten overstijgen woorden. Zo stond het deze week op de gezaghebbende website All About Jazz, in een artikel met de titel Refugee Music in Europe: Migration, Asylum, Soundroutes, and Arab Jams. 'Muzikale improvisatie en samenwerking laat makers uit verschillende regio's toe om non-verbaal te communiceren', staat er te lezen over muzikant-vluchtelingen en de verschillende initiatieven die hen samenbrengen.

...