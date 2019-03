Muzikant Scott Walker (76) overleden

Walker begon als pure popmuzikant, maar raakte gedegouteerd van het succes en zocht gaandeweg steeds meer het experiment op.

De Amerikaanse zanger en muzikant Scott Walker is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn platenfirma 4AD maandag bekendgemaakt.

Walker, geboren als Scott Engel werd midden jaren zestig bekend als lid van The Walker Brothers en scoorde met die groep hits als Make It Easy on Yourself en My Ship Is Coming In. Na de split van die groep maakte hij vier goed onthaalde solo-albums, genummerd van Scott 1 tot Scott 4, die tot op vandaag als avontuurlijke popplaten worden geprezen.

Later zou Walker meer en meer richting de avant-garde neigen en nog aardedonkere soloplaten maken, zoals Climate of Hunter (1984), Tilt (1995) en Drift (2006). 'The Drift is het geluid van de totale zons - verduistering, de vleesgeworden nachtmerrie', schreef Knack Focus ooit over dat laatste album.

'Scott Walker was een unieke en uitdagende titaan op het voorplan van de Britse muziek', staat op de Facebookpagina van 4AD te lezen. 'Zijn werk durft te menselijke kwetsbaarheid te exploreren en de goddeloze donkerte die errond cirkelt.' Hoe Walker gestorven is, is niet bekend.