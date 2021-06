De Guineese muzikant Mamady Keïta is maandag overleden in Brussel. Dat bevestigde iemand dicht bij zijn familie aan Belga. De percussionist werd 70 jaar.

Keïta, gespecialiseerd in het bespelen van de djembé, verhuisde in 1988 naar Brussel. Hij richtte er de percussieschool Tam Tam Mandingue op, terwijl hij met zijn traditionele Mandinka-muziek en groep Sewa Kan in de jaren negentig Europa en Japan rondtoerde. Hij nam ook verscheidene albums op.

De muzikant overleed op 21 juni in het universitair ziekenhuis Sint-Lukas in Brussel na een hartstilstand.

