De Britse muzikant en componist John Miles is op 72-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Newcastle. Dat meldt zijn familie maandag op Facebook.

'Na een korte ziekte is John Miles vredig van ons heengegaan', aldus zijn familie. 'Hij was een liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader en we zullen hem enorm missen. Hij zal voor altijd voortleven in onze harten met de prachtige muzikale erfenis die hij heeft achtergelaten.'

Miles scoorde in 1976 een monsterhit met Music, die uitgroeide tot hymne van Night of the Proms. Sinds 1985 was Miles, op twee uitzonderingen na, dan ook kind aan huis bij de concertenreeks in Antwerpen.

De Brit laat een vrouw Eileen, met wie hij 49 jaar getrouwd was, een zoon, dochter en twee kleinkinderen na.

'Na een korte ziekte is John Miles vredig van ons heengegaan', aldus zijn familie. 'Hij was een liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader en we zullen hem enorm missen. Hij zal voor altijd voortleven in onze harten met de prachtige muzikale erfenis die hij heeft achtergelaten.' Miles scoorde in 1976 een monsterhit met Music, die uitgroeide tot hymne van Night of the Proms. Sinds 1985 was Miles, op twee uitzonderingen na, dan ook kind aan huis bij de concertenreeks in Antwerpen. De Brit laat een vrouw Eileen, met wie hij 49 jaar getrouwd was, een zoon, dochter en twee kleinkinderen na.