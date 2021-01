De Amerikaanse muzieklegende Phil Spector is zaterdag op 81-jarige overleden, zo meldt het gevangeniswezen van Californië. De man is een natuurlijke dood gestorven, klinkt het. Volgens de website TMZ zou hij gestorven zijn aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Spector is vooral bekend als de uitvinder van de Wall of Sound, waarmee hij in de jaren zestig de popmuziek een compleet ander geluid gaf. Hij produceerde platen voor onder meer The Beatles, The Ronettes (Be my Baby, zie video onderaan) en The Righteous Brothers (You've lost that lovin' feelin', Unchained Melody). Spector werd in 2009 veroordeeld voor het doodschieten van Hollywoodactrice Lana Clarkson in zijn woning in 2003. Hij kreeg toen een celstraf van 19 jaar tot levenslang. In 2007 was er een eerste proces, maar niet alle juryleden zaten toen op dezelfde lijn.

Volgens celebritywebsite TMZ is Spector gestorven aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Vier weken geleden werd de besmetting vastgesteld, aldus TMZ. Hij zou in het ziekenhuis opgenomen zijn, maar zou er eerst voldoende bovenop gekomen zijn en teruggekeerd naar de cel. Maar volgens TMZ zou hij nadien hervallen zijn en werd hij met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gestuurd.

In de jaren zestig en zeventig boekte Spector zijn grootste successen. Spector was ook verantwoordelijk voor Ike & Tina Turners River Deep, Mountain High. In 1989 werd hij opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. De man stond bekend als een excentriekeling.

