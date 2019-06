De Amerikaanse muzikant Dr. John, winnaar van onder meer zes Grammy Awards, is overleden aan een hartaanval. Hij werd 77.

Volgens een boodschap die gepost werd op het officiële Twitteraccount van Dr. John, overleed hij donderdagochtend.

Malcolm John Rebennack, de echte naam van de zanger, songwriter en pianist uit New Orleans, was gespecialiseerd in verschillende genres, van blues over pop tot jazz, boogiewoogie en rock-'n-roll.

Hij stond bekend voor zijn opmerkelijke stem en extravagante outfits. Bovendien voerde hij voodoorituelen uit tijdens zijn optredens.

Dr. John bracht in totaal 35 albums uit, het laatste 'Locked Down' in 2013. Hij won tijdens zijn carrière zes Grammy Awards en werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.