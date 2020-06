Na de dood van George Floyd ten gevolge van hardhandig politieoptreden in Minneapolis heeft de Amerikaanse muziekindustrie Blackout Tuesday in het leven geroepen.

Als reactie op het diepgewortelde racisme drukt de muziekindustrie dinsdag op de pauzeknop, zo melden initiatiefneemsters Jamila Thomas en Brianna Agyemang van Atlantic Records op hun website. 'We zullen niet gewoon voortwerken zonder respect voor het leven van zwarte mensen', klinkt het.

Met de actie wil men aandacht vestigen op de heersende onrechtvaardigheid. Het is de bedoeling dinsdag geen nieuwe muziek uit te brengen en niets te plaatsen op sociale media. 'Het is een dag om na te denken, te verbinden en te organiseren', zo tweette muziekbedrijf Universal. Meerdere muzieklabels, maar ook artiesten als The Rolling Stones, Britney Spears, Eminem, Katy Perry, Radiohead en Billie Eilish zeiden 'Blackout Tuesday' te respecteren.

Op de sociale media worden heel wat zwarte vierkanten gepost in het kader van het initiatief, en niet alleen door mensen uit de muziekwereld. Ook sportsterren als LeBron James en Nafi Thiam doen inmiddels mee aan de actie, waarbij het de bedoeling is de hele dag niets te plaatsen op sociale media op een zwart vierkant na.

'Blackout Tuesday' is volgens Jamila Thomas en Brianna Agyemang slechts het begin van een grotere campagne. 'Dit is geen initiatief dat 24 uur duurt. We voeren deze strijd op lange termijn. We kondigen nog een actieplan aan.'

Op 25 mei werd George Floyd in Minneapolis bij een arrestatie door een witte politieman gedood nadat die hem minutenlang met een knie in zijn nek tegen de grond drukte. In de VS is het al dagenlang erg onrustig en komen steeds meer mensen op straat om het aanhoudende geweld tegen de zwarte bevolking aan te klagen. (Belga)

