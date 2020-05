Wanneer een pandemie de wereld stil doet staan, slaan gamers en muziekfans de handen in elkaar om een concertomgeving te bouwen waar social distancing niét verplicht is: de virtuele wereld.

Optreden voor een groep regenboogpinguïns, livestreamen op een strand vol dansende scherpschutters of uit de bol gaan in een digitale moshpit. Ongeziene omstandigheden vragen ongeziene oplossingen. Zo bouwden Gentse studenten hun geliefde uitgaansbuurt in de Overpoortstraat na in de sociale simulator Sunnieday om daar hun braspartijen digitaal verder te zetten. Ook muziekliefhebbers vinden meer en meer hun gading in de gamewereld, waar virtuele optredens plots heel populair zijn.

Artiesten als psychrapper Travis Scott, ster-dj Steve Aoki en indierockband Soccer Mommy speelden voor een publiek in games als Fortnite en Club Penguin Rewritten. Al dan niet met crashende servers. Onze man was aanwezig op Square Garden, een online festival van evenementenorganisatie Open Pit en experimentele groep 100 Gecs. Zij toverden het spel Minecraft om tot een kleurrijke wereld vol doldwaze muziek en bizarre randanimatie, festivalshirts inclusief. Zij toverden het spel Minecraft om tot een kleurrijke wereld vol doldwaze muziek en bizarre randanimatie, festivalshirts inclusief.Van shooters tot pinguïnsimulatorsDe Amerikaanse rapper Travis Scott gooide vorige maand hoge ogen met zijn optreden in de populaire shooter game Fortnite. Het geweld in de game werd voor tien minuten vervangen door een reusachtige versie van de artiest die over het speelveld liep terwijl zijn nummers afgespeeld werden. Dit alles ging gepaard met overweldigende visuals die de psychedelische aard van de muziek benadrukten. Verschillende fans noemden het spektakel achteraf de beste Travis Scott-performance die ze ooit zagen. Sinds deze maand gaat Epic Games, de ontwikkelaar van Fortnite, nog een stap verder. Het bedrijf ontwikkelde 'Party Royale Mode', een nieuwe spelmodus zonder wapens. De nieuwe arena staat volledig in het teken van vreedzaam plezier en legt de nadruk op de sociale interactie tussen de spelers, zodat die ondanks de lockdown met elkaar in contact kunnen blijven. De opening van 'Party Royale Mode' werd gevierd met een verrassingsoptreden van Amerikaanse dj Diplo, deel van dancetrio Major Lazer. Twee weken geleden mochten de populaire dj's Steve Aoki, Deadmau5 en Dillon Francos er zelfs een mini-Tomorrowland organiseren. De livestream van de artiesten werd in de lucht geprojecteerd. Ondertussen konden de spelers op een virtueel strand dansen. Een pak minder indrukwekkend dan het visuele spektakel van Travis Scott, dus.Soccer Mommy pakte het intiemer én kindvriendelijker aan. De indierockband promootte het nieuwe album Color Theory met een optreden in Club Penguin Rewritten, een simulator waar iedereen rondloopt als een kleurrijke pinguïn. Achteraf hield de band een Q&A in de virtuele backstage om de vragen van de aanwezige vogels te beantwoorden. Wie geen prangende vragen had, kon de band bekogelen met sneeuwballen. Deze releaseshow van Soccer Mommy moest twee weken later dan gepland doorgaan: door de grote hoeveelheid mensen die probeerden in te loggen, crashte de server bij de eerste poging.Hetzelfde gebeurde bij Block By Blockwest, een parodie op het Amerikaanse festival South By Southwest die doorging in bouwsimulator Minecraft. De Amerikaanse rockband Courier Club kon niet op tour vertrekken en besloot dan maar om een festival na te bouwen in de digitale wereld. Onder meer postpunkgroep Idles en triphoppioniers Massive Attack stonden op de affiche. Op 25 april stond de server welgeteld een uur online, waarna hij de geest gaf door het grote aantal mensen die simultaan probeerden in te loggen. In die korte tijd werd er wel 5000 dollar ingezameld voor de CDC Foundation, een organisatie die covid-19 probeert in te perken. Op 16 mei ondernam Courier Club een nieuwe poging, ditmaal zonder crashende servers.Professionele MinecraftfestivalsWie met meer succes Minecraftfestivals op poten zet, is de organisatie Open Pit. Lang voor de coronacrisis waren zij al verantwoordelijk voor online evenementen als Coalchella en Mine Gala. Nu iedereen thuis zit, gaat de populariteit van hun festiviteiten de lucht in. Het collectief werd in 2018 opgericht door Max Schramp, als producer bekend onder de naam Sleepycatt (gestileerd als SLEEPYCATT), die voor de grap zijn eenentwintigste verjaardag in het spel wilde organiseren en daar onverwacht veel succes mee oogstte. In een interview met Pitchfork vertellen de organisatoren van Open Pit dat ze Minecraft de ideale concertzaal vinden, omdat je er in onbeperkte vrijheid je eigen werelden kunt bouwen. Daarnaast is het, eenmaal je het spel bezit, allemaal gratis, én kunnen mensen die door sociale angsten of andere redenen niet van grote menigtes houden ook van de shows genieten.Vorige maand organiseerde Open Pit Nether Meant, waar bekende emoband American Football de headliner was. De naam is een samentrekking van culthit Never Meant van American Football en the nether, de Minecraftversie van de hel. Op het podium werd het iconische huis dat de albumhoes van American Footballs debuut siert, nagebouwd. Voor de gelegenheid herschreef de band enkele nummers tot opgewekte, elektronische versies die beter bij het gamesfeertje pasten. In totaal bekeken 112.000 mensen de livestream.Afgelopen weekend vond Aeth3r festival plaats, met onder andere metalpopster Rina Sawayama en Alice Glass, de voormalige frontvrouw van Crystal Castles. In het spel had Open Pit een rondzwevende Akropolis nagebouwd, een soort interpretatie van de hemel. Wie het podium verliet om door de gangen van het festival te struinen, kon ook kunstexhibities en het graf van Calvin Harris vinden. Die laatste is helemaal niet dood, trouwens. Square GardenWij waren aanwezig op Square Garden, een samenwerking tussen Open Pit en experimentele groep 100 Gecs. Net als veel andere artiesten zag dit duo hun geplande tour in rook opgaan, dus als alternatief organiseerden ook zij een festival in Minecraft. Op de affiche stonden veel bevriende artiesten, zoals Charli XCX en elektropoptrio Kero Kero Bonito. 100 Gecs staat bekend om hun internethumor en speelde voor de coronapandemie al op verschillende evenementen van Open Pit. Deze concertsetting was de band dan ook op het lijf geschreven.Voor het festival van start ging, konden fans al verzamelen in een server op het chatprogramma Discord om te chatten over wat er allemaal zou gebeuren. Zo kwamen de muziekliefhebbers met elkaar in contact, al werd er vaak minutenlang enkel 'gec gec gec' getypt. Het had iets weg van de luide zatlappen op Dour die tot vervelens toe en tot in de vroege uurtjes 'Doureuh' roepen. Alsof we op een festival opgehouden werden aan de security terwijl onze favoriete act over vijf minuten van start zou gaan, was het ook even aanschuiven om op de Minecraftserver te geraken. Open Pit was beter voorbereid dan de organisatoren van Block By Blockwest, maar door het grote aantal deelnemers die tegelijk probeerden in te loggen, hebben we drie kwartier in de digitale wachtrij moeten staan. Gelukkig werd alles ook live gestreamd op het videoplatform Twitch, zodat we de sets konden volgen tijdens het wachten.De kleurrijke wereld van het festivalterrein van Square Garden zat vol verborgen leuks en visuele grapjes, waardoor er veel meer te beleven viel dan zomaar wat livestreams volgen. Je kon zonder probleem het podium vier uur lang negeren en je onderdompelen in de wonderen van vierkante Minecraftblokjes. We vonden een geheime onderwatergrot vol blikjes Monster, een stoel met sokken aan de poten en een verborgen obstakelparcours. Aan de bar kon je een drankje bestellen dat je een psychedelische trip van ongeveer vijftien seconden liet ervaren. Wie alle uithoeken van de wereld verkende, kon geheime festivalshirts vinden om zich voor de gelegenheid mee uit te dossen.Voor de volledige concertervaring kon je een grote boom in het midden van de festivalwereld beklimmen. In de top van de boom bevond zich het podium, met daarvoor tientallen spelers die rondsprongen en tegen elkaar botsten al was het een moshpit. Op het podium stond een stenen tafel die dienstdeed als draaitafel, waarop de artiest eveneens stond te huppelen. Uiteraard werd er niet écht live gespeeld, maar de twintig minuten lange sets van de artiesten waren doorspekt met bindteksten en ongehoorde uitvoeringen van bekend materiaal.Muzikaal gezien blonk Square Garden uit in grappige onzin. De online setting gaf de artiesten alle creatieve vrijheid die ze maar wensten, wat voornamelijk resulteerde in veel remixen van oude cultklassiekers. Op amper vijftien minuten hoorden we twee hardcoreremixen van I'm Blue (Da Ba Dee), Charli XCX begon haar set met Crank Dat van Soulja Boy en artiesten als Nickelback en Slipknot werden probleemloos in mashups bij elkaar gemixt. Happy hardcore, geautotunede poppunk en Skrillex-achtige dubstep wisselden elkaar naadloos af in een potpourri van genres. Daartussen stond ook de Amerikaanse zanger Parry Gripp geprogrammeerd, een man die vrolijke rocknummers over pannenkoeken, wafels en taco's maakt en niet zou misstaan op een kinderfeest. Het enthousiasme in de chat bewees dat ook het volwassen publiek er blij mee was. Waar Fortnite het gebrek aan authentiek livegevoel compenseerde met knappe visuals, deden de artiesten op Square Garden hetzelfde met de gekheid van hun muziek.Een volwaardige vervanger voor de live-ervaring zullen virtuele optredens nooit worden, maar in deze tijden zijn ze een dankbare manier om toch samen muziek te kunnen beleven. De chat voelt aan als de gesprekken die je hebt in het midden van de nacht met onbekenden op de camping, de line-up vol vage artiesten biedt de kans om nieuwe muziek te ontdekken en het ronddwalen in de virtuele wereld voelt als het eenzaam slenteren op een uitgestrekt festivalterrein wanneer je je vrienden weer eens bent kwijtgespeeld. In tegenstelling tot het bekijken van een livestream, is een optreden in een game een interactieve en sociale ervaring. Als we moeten kiezen tussen een drive-infestival of een game waarin we op onze favoriete muziek kunnen rondspringen, is de keuze snel gemaakt.