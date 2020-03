De zangeres van Pastorale - in 2015 nog verkozen tot het mooiste nummer van de Lage Landen - is niet meer. Liesbeth List overleed woensdag op 78-jarige leeftijd.

De chansonnière en actrice Liesbeth List laat een indrukwekkende carrière na. Ze bracht ontelbaar veel muziek uit en werd daarmee ontzettend populair in Nederland, België en Duitsland. Ze scoorde twee platina en vijf gouden platen met albums zoals Victoria en Liesbeth List zingt Jacques Brel. Ze had haar eigen populaire televisieshows en speelde mee in verschillende films en theaterstukken, inclusief een succesvolle vertolking van Edith Piaf. Voor dit alles ontving ze zo'n acht grote onderscheidingen en kreeg ze haar eigen musical.Liesbeth List werd geboren op 12 december 1941 als Elisabeth Driessen in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. De wereld was in oorlog en de kleine Elly bracht haar eerste levensjaren door in een Japans interneringskamp. In deze door prikkeldraad omheinde woonwijk was het leven een verschrikking, klinkt het. Zelf zou ze er amper herinneringen aan overhouden, maar vlak na de bevrijding beroofde haar moeder zich van het leven. List verhuisde vervolgens samen met haar vader naar Nederland, maar door de slechte relatie met haar stiefmoeder werd ze uiteindelijk als zevenjarige achtergelaten bij een pleeggezin. Dat het kind zich daar wel thuis voelde, blijkt uit de titel van haar autobiografie. De dochter van de vuurtorenwachter, is een verwijzing naar haar pleegvader. Ze nam ook diens achternaam aan en veranderde haar voornaam: Liesbeth List was officieel herboren. Als kind hield List zich al bezig met muziek, maar het is pas wanneer ze op achttienjarige leeftijd naar Amsterdam trekt dat ze zangles neemt en zich verdiept in Franse chansons. Via haar optredens in televisieshows wordt ze opgemerkt door de Nederlandse chansonnier Ramses Shaffy, die haar vraagt om mee te werken aan het album Shaffy Chantant. Dit partnerschap betekende de grote doorbraak voor List. PastoraleSamen scoren ze in 1968 een grote hit met het nummer Pastorale.'Ik heb je lief, zo lief,' zingt Liesbeth List in het duet. Ook al gaat het nummer over de dynamiek tussen de zon en de aarde, klopte het ook echt voor List: in haar autobiografie en in interviews verwees ze vaak naar Shaffy als haar zielsverwant. De twee hadden elkaar gevonden op muzikaal vlak en zolang ze konden, bleven ze samen zingen. Aan de andere kant van de heuvels en Laat me zijn daar enkele voorbeelden van. De begindagen van haar carrière, zouden ook meteen de hoogdagen zijn. List ondernam enkele pogingen om de Engelstalige markt te veroveren, maar dat zou nooit echt lukken. Na een periode van afnemend succes, zette Frank Boeijen haar opnieuw op de kaart met het album List. Een comeback noemen ze dat, die ze bevestigde met nog eens vier albums, uitgebreide tournees en de klassieker Heb het leven lief. Ook met haar succesvolle vertolkingen van Piaf in de gelijknamige musicals oogstte ze veel lof - en twee awards. Liesbeth List heeft haar leven lang op de planken gestaan, tot ze niet meer kon. In 2017 sloot ze haar 55-jarige carrière af met een musical en een biografie. Al had ze toen al te veel last van gezondheidsproblemen om daar nog echt van te genieten. Ten gevolge van een hersenletsel uit het verleden leed ze aan een vorm van dementie. Liesbeth List overleed woensdag in haar slaap. Ze werd 78 jaar oud. Omwille van de huidige coronacrisis wordt ze in intieme kring gecremeerd.