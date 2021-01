Het afgelopen jaar bracht Charlotte Meyntjens haar eerste ep uit, trok ze op tournee met Ikraaan en Chibi Ichigo en won ze een Red Bull Elektropedia Award voor meest veelbelovende artiest. De kans is groot dat u in 2021 alleen nog maar meer van Meyy zal horen.

Mag ik stellen dat 2020 al bij al een goed jaar voor je was?Meyy: Zeker. Natuurlijk was het rot dat mijn shows op Dour en Couleur Café niet konden doorgaan, maar ik heb niet het gevoel dat de pandemie mijn groei heeft belemmerd. Integendeel zelfs: ik kreeg extra tijd om me te focussen op mijn muziek en mijn ontwikkeling als artiest. Toen ik mijn debuut-ep Spectrum begin vorig jaar uitbracht, was ik nog heel onzeker over mijn muziek. In normale omstandigheden had ik allicht meer last van die druk gehad. Ik zie het coronavirus natuurlijk niet als iets positiefs, maar ik probeer er wel het beste van te maken. Je kreeg vorig jaar ook een telefoontje van Drakes voormalige advocaat. Ook het buitenland begint Meyy te ontdekken.Meyy: De eerste internationale stappen zijn gezet, ja. De Londense tak van Entertainment One Music doet nu mijn management. Chris Taylor, die er aan het hoofd staat en in het verleden Drake en Nelly Furtado als advocaat vertegenwoordigde, is blijkbaar fan van mijn muziek. Het is wel even schrikken wanneer zo iemand je opbelt. (lacht) Ik voel me soms meer verbonden met muziek uit het buitenland dan met de Belgische scene. Maar ik heb nog lang geen verhuisplannen, hoor. Je hebt niks meer uitgebracht sinds Spectrum. Wanneer mogen we nieuwe muziek verwachten? Meyy: Binnenkort drop ik mijn nieuwe single Famous, voor mij het perfecte overgangsnummer tussen Spectrum en mijn nieuwe hoofdstuk. Er zijn nog raakvlakken, maar het klinkt allemaal wat volwassener en standvastiger. De meeste nummers op mijn debuut-ep heb ik geschreven toen ik zestien was - intussen ben ik twintig. Ik ben daar nog steeds trots op, maar ik hoor er heel erg de jonge Meyy in. Spectrum was nog heel fragiel. Mijn nieuwe muziek is minder braaf en veel gevarieerder, met knipogen naar elektronica en trap. Wat staat er verder op je to-dolijstje voor 2021? Meyy: Eigenlijk wil ik mezelf niet al te veel druk opleggen. Ik hoop vooral op 2021 terug te blikken als een jaar waarin ik nog meer ben gegroeid. Daarnaast kijk ik heel erg uit naar het moment dat ik weer met meer mensen in de studio mag kruipen, want alleen op je kamer muziek maken begint na een tijdje ook te vervelen. Tussendoor werk je ook nog een studie burgerlijk ingenieur af. Is je plan B nog steeds om Formule 1-wagens te ontwerpen, zoals je ons vorig jaar vertelde? Meyy: Ik ben nog steeds gepassioneerd door mijn opleiding. Maar van die Formule 1-plannen ben ik niet meer zo zeker. (denkt na) Weet je wat? Fuck een plan B. Het gaat gewoon lukken met mijn muziek. Met die mindset wil ik 2021 ingaan.