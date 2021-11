De uitreiking van de Music Industry Awards (MIA's) kent volgend jaar een dubbele editie, waarin zowel 2020 als 2021 aan bod komt. Dat hebben de organisatoren VRT en VI.BE vandaag meegedeeld. Er komt ook een nieuwe Week van de Belgische muziek.

De jaarlijkse awards van de Vlaamse muzieksector konden in februari dit jaar niet worden uitgereikt wegens de coronacrisis. Daarom wordt op 3 februari 2022 in Paleis 12 in Brussel een dubbele editie van het evenement georganiseerd, waarin twee muziekjaren aan bod komen. De genomineerden worden later bekend gemaakt. De tickets voor het evenement zijn wel al te koop via mias.be of paleis12.com.

VI.BE - het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector - en VRT zullen van maandag 31 januari tot en met zondag 6 bovendien een tweede Week van de Belgische muziek organiseren. De radio- en tv-zenders van de openbare omroep, maar onder meer ook Willy, Q-DOWNTOWN, JOE Lage Landen, NRJ, Nostalgie, Bruzz en MENT zullen hun programmatie in het teken van de Belgische muziek zetten.

Het initiatief steekt ook de taalgrens over. RTBF, Conseil de la Musique en Court-Circuit nemen volgend jaar eveneens deel aan de Week van de Belgische Muziek.

