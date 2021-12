De uitreiking van de Music Industry Awards (MIA's) en het Gala van de Gouden K's (Ketnet) worden verplaatst naar april 2022. Die beslissing werd genomen vanwege de huidige omstandigheden omtrent covid-19. Dat heeft de VRT woensdag bekendgemaakt. Tickets voor de beide evenementen blijven geldig voor de nieuwe data.

De liveshow van de MIA's zal doorgaan op zaterdag 30 april 2022 in Paleis 12 en is live te volgen op Eén. Het wordt een bijzondere dubbeleditie van de MIA's, die de verdienstelijke artiesten die een release hadden in 2020 en 2021 bekroont. Oorspronkelijk stonden de MIA's voor 3 februari 2022 op de kalender.

De organisatoren VRT en VI.BE zullen later bekend maken welke artiesten zullen optreden tijdens de liveshow. Tickethouders worden gecontacteerd over de nieuwe datum.

De Week van de Belgische muziek zal wel zoals gepland plaatsvinden van maandag 31 januari tot en met zondag 6 februari. Net als vorig jaar organiseren VRT en VI.BE dan een steunweek voor de muzieksector, die nog steeds lijdt onder covid-19.

Het Gala van de Gouden K's wordt uitgesteld naar zondag 3 april 2022. 'Omdat een Gouden K uitreiken in het Sportpaleis enkel kan onder het luide, enthousiaste applaus van duizenden Ketnetters. Tot die dag wordt het resultaat van de stemming bewaard in de streng bewaakte Ketnet-kluis', aldus de openbare omroep.

