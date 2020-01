Metaldrummer Sean Reinert is op 48-jarige leeftijd overleden, zo hebben gezaghebbende metalwebsites gemeld.

Sean Reinert was drummer en stichtend lid van de groep Cynic, die hij in 2015 verliet. Met gitarist Paul Masvidal, ook van Cynic, zette hij dan de band Death op, om het album 'Human' op te nemen. Velen zien dit als de start van een subgenre dat als technical death metal bekendstaat. Na een tour keerde Reinert naar Cynic terug, om met de groep onder andere het toonaangevende album 'Focus' op te nemen. De drummer en songschrijver werd vrijdagnacht levenloos door een familielid in zijn Californische woning aangetroffen. Reanimatiepogingen bleken vruchteloos, bij aankomst in het ziekenhuis werd Reinert dood verklaard.