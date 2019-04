In oktober verschijnt The Beautiful Ones, de aangevulde memoires van Prince.

The Beautiful Ones, de memoires van Prince, verschijnen in oktober. Dat heeft uitgeverij Spiegel & Grau laten weten. De basis van het boek zijn vijftig handgeschreven pagina's van His Royal Badness. Die worden aangevuld met onuitgegeven foto's, knipsels en liedjesteksten in. Het boek zal onder meer de originele handgeschreven liedjesteksten van Purple Rain bevatten, het album waarmee Prince een superster werd.

De uitgeverij spreekt in een persbericht over 'het diep persoonlijke relaas van hoe Prince Rogers Nelson de Prince werd die we kennen: het verhaal van een kind dat de wereld rond hem in zich opneemt en een artistieke visie en een leven creëert, voor de hits en de roem die hem zouden definiëren'. Het boek zal - in de originele versie althans - 288 pagina's tellen en ingeleid worden door Dan Piepenbring van The New Yorker.

Het nieuws dat er een Prince-biografie komt, volgt twee dagen na de derde verjaardag van zijn overlijden en vijf maanden nadat regisseur Ava DuVernay, bekend van Selma, aankondigde aan een documentaire over de legendarische popmuzikant te werken. Daarvoor krijgt ze toestemming van Prince' erven om in zijn archieven te duiken, ook wel bekend als The Vault.