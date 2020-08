Bij meer dan 160 cultuurhuizen over heel België floepen de lichten vrijdagavond naar rood. 'De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling zodat ze opnieuw leefbaarder kan werken', kondigt de Crisiscel Cultuur aan.

Van 21.00 tot 23.55 uur slaan vrijdagavond meer dan 160 cultuurhuizen symbolisch Red Alert, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. 'Vele duizenden artiesten, freelancers en technici zijn zonder werk gevallen. In de live evenementensector is zich een gigantische ramp aan het afspelen. Extra steunmaatregelen zijn nodig', klinkt het. De actie ontstond in het Verenigd Koninkrijk.

'Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur is er geen samenleving. Het publiek snakt naar beleving en het o zo belangrijke gevoel van samenzijn. We willen af van de stiefmoederlijke behandeling. We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen ook voor ons steeds op de eerste plaats', herhalen de initiatiefnemers. Donderdag bevestigden 163 cultuurhuizen uit de drie gewesten hun deelneming.

De actie wil ook politici oproepen om zich meer te bekommeren om cultuur en het belang van cultuur naar waarde te schatten. 'We roepen beleidsmakers op om zelf eens langs te komen en cultuur coronaproof te beleven', besluiten de initiatiefnemers. (Belga)

