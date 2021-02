Meer dan 100 artiesten zullen op 12 maart een marathonset van 24 uur spelen in het Sportpaleis in Antwerpen. 'De pauzeknop wordt gelost. It's showtime!', zegt initiatiefnemer Miguel Wiels. Live erbij zijn, kan omwille van de coronamaatregelen nog steeds niet, maar het concert kan wel gevolgd worden via HLN.

De datum van de muziekmarathon is symbolisch: op 12 maart is het exact een jaar geleden dat de concertzalen de deuren sloten. 'Na een jaar zijn de kriebels niet meer te houden. Iedereen uit de sector wil muziek maken, welnu, we gaan dat met mijn band doen', zegt Wiels in een mededeling van het Sportpaleis.

Al meer dan 100 artiesten hebben toegezegd, over alle muziekgenres heen. Ze brengen eigen nummers of covers, goed voor een setlist van in totaal meer dan 400 nummers. 'Het wordt een lange marathon en we zullen er na 24 uur wellicht nog niet genoeg van hebben. Integendeel: het is een voorschot op het moment dat we ook voor een live publiek zullen kunnen staan. Dat moment komt dichterbij, daar hebben we alle vertrouwen in. Deze stunt is daar een goede generale repetitie voor', aldus nog Wiels.

Zonder publiek

De namen van de deelnemende artiesten worden de komende dagen bekendgemaakt via de website en social media van 24 UUR LIVE. Voor een live publiek is het nog te vroeg, maar 24 UUR LIVE is op vrijdag 12 maart vanaf 18 uur wel te volgen via HLN.be.

Het initiatief kan ook rekenen op de steun van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'We hebben het meest desastreuze jaar in de geschiedenis van onze cultuur- en evenementensector achter de rug. Ik zet heel graag mee mijn schouders onder 24 UUR LIVE. Want dat is wat we moeten doen: de muziek laten doorgaan, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Ik hoop dat we snel weer ons normaal leven zullen kunnen oppikken.'

