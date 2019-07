De moederbedrijven achter bijna alle grote Vlaamse radiozenders lanceren hun nieuwe, gezamenlijke radiospeler. Met het nieuwe project tonen ze naar eigen zeggen 'hun ambities om radio springlevend te houden in ons land.'

DPG Media (Qmusic en Joe), VRT (Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM, Klara) en Mediahuis (Nostalgie en NRJ) brengen hun radiozenders samen op het digitale platform Radioplayer. Dat maakten de drie bedrijven woensdag bekend. De zenders komen terecht in dezelfde interface als de Waalse radiozenders, die al even geleden aan de slag zijn gegaan met Radioplayer.

Het platform is beschikbaar voor iedereen in Vlaanderen en Vlamingen in het buitenland en biedt een gemakkelijk te navigeren overzicht van verschillende radiozenders. Het gaat daarbij niet enkel over de 'klassieke' zenders Qmusic, Joe, Radio 1, Radio 2, Studio Brussel, MNM, Klara, Nostalgie en NRJ, maar ook over digitale uitbreidingen zoals Joe 80's, De Tijdloze, MNM Hits en Nostalgie Extra Rock.

In de toekomst zal het ook mogelijk zijn voor lokale zenders en netwerkzenders om zich bij het project aan te sluiten. Tom Klerkx, directeur radio bij Mediahuis, is alvast enthousiast: 'Door op deze manier te blijven samenwerken met de hele sector, tonen we onze ambities om radio springlevend te houden in ons land.'

Het omarmen van digitale radio is belangrijk, zegt onder meer An Caers, directeur radio van DPG Media: 'Audio luisteren via FM blijft heel cruciaal, maar als nu al één Vlaming op de vijf digitaal naar audio luistert, zien we het als nationale radiomerken onze plicht om heel de radiosector aan te moedigen om te digitaliseren.'

Om de nieuwe Radioplayer, die oorspronkelijk door de Britse openbare omroep BBC werd ontwikkeld, in gebruik te nemen kan u surfen naar de website Radioplayer.be of de Radioplayer-app installeren. Radioplayer.be is te beluisteren via uw desktop, laptop, smartphone en tablet; de app is gratis te downloaden in zowel de App Store als bij Google Play. Ook voor smart speakers en digitale ontvangers zijn er oplossingen voorhanden. Verder werkt Radioplayer ook samen met autoproducenten om het gezamenlijke radioplatform in het dashboard van auto's te verwerken.