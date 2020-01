Massive Attack wil voortaan met de trein door Europa toeren. De Britse triphopband doet dat om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, vertelde ze aan de BBC.

Kunt u de leden van Massive Attack volgende zomer spotten in het station van Tilburg? Dat zou zo maar eens kunnen, want de Britse triphopband speelt op het nabijgelegen Best Kept Secret en wil dat festivalterrein, net als alle andere stops van haar Europese tour, met de trein bereiken.

Frontman Robert Del Naja deed de plannen van zijn groep uit de doeken op BBC Radio 4. Del Naja voelt zich naar eigen zeggen schuldig omdat de voorbije tournees van zijn band hebben bijgedragen aan de klimaatverandering. Zijn bandmaat 3D viel hem daarin bij: 'Als muzikanten hebben we veel CO2 uitgestoten door onze levensstijl. Maar als gemeenschap hebben we lang in een economie van fossiele brandstoffen geleefd en daar hadden we weinig keuzes in te maken.'

De groep bracht een groot deel van 2019 door in het zog van de radicale klimaatactiegroep Extinction Rebellion en speelde een concert op een manifestatie in Londen. Daarnaast werkt Massive Attack mee aan een onderzoek van de Universiteit van Manchester, die de ecologische voetafdruk van de muziekindustrie in kaart wil brengen.

Massive Attack is niet de eerste artiest die zich zorgen maakt over zijn impact op het klimaat. Eerder maakte Coldplay bekend voorlopig niet meer te zullen toeren en nam ook popster Billie Eilish een pak maatregelen om haar concerten groener te maken, zoals een verbod op plastic rietjes en een oproep aan haar fans om herbruikbare flessen mee te nemen.