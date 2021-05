De Nederlandse dj Martin Garrix maakt samen met Bono en The Edge van de Ierse band U2 het officiële lied voor het EK voetbal, dat komende zomer op de planning staat. Het nummer We Are The People We've Been Waiting For verschijnt op 14 mei.

Martin Garrix werd in 2013 bekend met het dance-nummer Animals en werkte nadien samen met grote namen als Dua Lipa (Scared To Be Lonely) en Troye Sivan (There For You). Net als U2-frontman Bono is Garrix een grote voetbalfan.

Het EK, dat als gevolg van de coronapandemie met een jaar verlaat werd, start op 11 juni. Precies een maand later volgt op Wembley in Londen de finale. (Belga)

Martin Garrix werd in 2013 bekend met het dance-nummer Animals en werkte nadien samen met grote namen als Dua Lipa (Scared To Be Lonely) en Troye Sivan (There For You). Net als U2-frontman Bono is Garrix een grote voetbalfan. Het EK, dat als gevolg van de coronapandemie met een jaar verlaat werd, start op 11 juni. Precies een maand later volgt op Wembley in Londen de finale. (Belga)