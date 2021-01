Een paar jaar geleden mocht Martha Canga Antonio in Oostende zelf nog op het podium komen (voor haar hoofdrol in Black), nu staat ze terug in het Kursaal, maar dan om het Gala van de Ensors te presenteren.

Het was een mager jaar voor de film- en tv-sector, die door covid-19 tal van opnames afgelast zag worden en releases moest uitstellen. Gelukkig werden er nog heel wat sterke Vlaamse fictiereeksen, films en documentaires ingeblikt voor een Chinese vleermuis in haar eentje de hele planeet lamlegde. Ook het Filmfestival van Oostende kon daardoor niet plaatsvinden, maar de gala-avond waarmee dat normaal afsluit - de uitreiking van de Ensors - is niet geschrapt, zij het dat er deze keer geen publiek in het Kursaal in Oostende zal zitten.

...

Het was een mager jaar voor de film- en tv-sector, die door covid-19 tal van opnames afgelast zag worden en releases moest uitstellen. Gelukkig werden er nog heel wat sterke Vlaamse fictiereeksen, films en documentaires ingeblikt voor een Chinese vleermuis in haar eentje de hele planeet lamlegde. Ook het Filmfestival van Oostende kon daardoor niet plaatsvinden, maar de gala-avond waarmee dat normaal afsluit - de uitreiking van de Ensors - is niet geschrapt, zij het dat er deze keer geen publiek in het Kursaal in Oostende zal zitten. De Ensors huldigen talent en werk van eigen bodem. Het rechtbankdrama De twaalf van Wouter Bouvijn, de langspeelfilm De Patrick van Tim Mielants en de fictiereeks Albatros van Wannes Destoop mogen zich de topfavorieten noemen, met respectievelijk 12, 13 en 14 nominaties. De presentatie is in handen van Wim Opbrouck en Martha Canga Antonio, die in 2016 zelf nog gelauwerd werd als beste actrice voor Black van Adil El Arbi en Bilall Fallah en die u ook kent als zangeres Martha Da'ro. Haar Ensor staat momenteel te 'chillen' op de kast bij haar mama, lacht Canga Antonio. Ben je zelf even chill in je nieuwe rol, die van presentatrice? Martha Canga Antonio:Echt veel zenuwen heb ik niet, maar ik vind het wel spannend. Als je acteert, betekent dat niet automatisch dat presenteren je ook vlot zal afgaan. Het blijven twee verschillende dingen. Ik ben blij dat ik samen met Wim de liveshow mag presenteren. We zullen dat doen voor een lege zaal, terwijl Michaël Pas (die vanaf 18/1 de hele week ook de talkshow Cinema Canvas op VRT Nu presenteert, nvdr.) de genomineerden in Thermae Palace ontvangt. We proberen er alsnog iets leuks van te maken, ook al zullen we het gemis van een echt publiek niet helemaal kunnen opvangen. De cultuursector kreeg het afgelopen jaar zware klappen. Hoe heb jij dat beleefd? Canga Antonio:Ik vond het erg om te zien hoeveel mensen vergeten werden. De sector bestaat uit veel meer dan artiesten alleen. Sommigen konden niet anders dan op zoek te gaan naar een andere job. Zelf heb ik het geluk gehad dat ik me kon focussen op een nieuw muzikaal project waar ik verder nog niet zoveel over kwijt kan. Zo kon ik me creatief voldoende uitleven. Welke Vlaamse film of serie heeft jou in 2020 van je sokken geblazen? Canga Antonio:De twaalf vond ik een bijzonder sterke serie. Ik was echt helemaal mee met het verhaal en heb de reeks in enkele avonden helemaal bekeken. Verder vond ik de kortfilm Da Yie van Anthony Nti (zie interview verderop in dit nummer) erg goed. Ik ben verrast dat hij niet genomineerd is voor een Ensor, aangezien hij toch al verschillende prijzen heeft gewonnen in binnen- en buitenland. Bij deze dus een erenominatie!