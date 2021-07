De Italiaanse band laat weten dat ze verstek moeten laten gaan in Lokeren omwille van een blessure van hun drummer. De Lokerse Feesten heeft dit nieuws bekend gemaakt via een mail.

Måneskin, de Italiaanse Eurosongwinnaar, heeft laten weten dat het concert op de Lokerse Feesten niet kan doorgaan. Een blessure bij de drummer dwingt hen om enkele dagen rust te nemen. De groep laat weten het zelf ook erg spijtig te vinden. Het zou het eerste optreden zijn van hun tour.

'We are deeply sorry to announce this, but unfortunately we won't be able to play at the Lokerse Feesten festival on Thursday. Ethan got hand tendinitis and he won't be able to recover in time to play the gig, he's ok and he is resting but he needs some time off without playing.We're very sorry that we can't be there with all of you and can't wait to see you and have fun together.'

De organisatie van de Lokerse Feesten bekijkt momenteel of een alternatieve programmatie op vijf augustus mogelijk is en hoe die er zou uitzien. Alle tickets voor die dag worden volledig terugbetaald. Iedereen die een ticket kocht zal binnenkort via e-mail gecontacteerd worden.

