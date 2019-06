De Brusselse artpoppers van Bombataz trokken een dagje naar het strand voor een bevreemdend toneelstukje.

Arme muzikant vecht met maffiabaas voor de liefde van zijn leven: tot daar het verhaal van Rodeo, de nieuwe single van Bombataz. De Brusselse band - deels jazz, deels funk, deels synthpop - vertaalde het licht surrealistische sprookje met de hulp van Google Translate naar het Spaans en vertellen het over een lome beat met kekke klankjes zoals we die ook hoorden in hun fijne debuutsingle Frankenstein.

Voor de clip trok de band op een druilerige dag naar onze kust voor wat gitarist Vitja Pauwels 'een guerillashoot' noemt. Producer-regisseur Vincent 'Cloudshaper' Wilms en artdirector-regisseur Yasmin Van der Raewelaert lieten de muzikanten het verhaal van hun nummer vertolken in vale snapshots, compleet met windmolentjes, papieren bloemen en andere koddige details.

'Hendrik (Lasure, toetsenist, nvdr.) speelt de arme muzikant die hopeloos verliefd wordt op een meisje dat door maffiabaas Marco wordt verleid met de nodige blingbling. De maffioso speel ik, met onze bassist Ruben (De Maesschalck, nvdr.) als mijn handlanger. De cupido van dienst is onze drummer Casper (Van de Velde, nvdr.) Mijn vriendin werd gespeeld door Aurélie Bayad, een Brusselse actrice die Yasmin via Tinder heeft gecast.'

'Don't you wanna be my rodeo?' klinkt het in het refrein. Als de stier zo kalmpjes heen en weer schudt als dit zomerse, licht surreële nummer: graag.