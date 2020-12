Griff, amper 19 en nu al kanshebber op BBC Sound of 2021.

Aka: Sarah Faith Griffiths Leeftijd: 19 Locatie: Engeland Instagram: @wiffygriffy In het kort: Singer-songwriter. Producer. De Britse Hannah Montana. Kanshebber op BBC Sound of 2021.

In het lang: Nog niet zo lang geleden ging Griff door het leven als een soort Britse Hannah Montana. Tijdens haar middelbareschooltijd hield ze er namelijk een dubbelleven op na: overdag was ze gewoon Sarah Faith Griffiths uit het kleine Kings Langley, na de schooluren pendelde ze naar Londen om er met lessen en studiosessies stiekem aan een muziekcarrière te timmeren. Zelfs haar klasgenoten wisten van niets. Die tijd is nu definitief voorbij. Als BBC, Vice, MTV én Billboard je tippen als the next big thing, is het net iets moeilijker om je carrière verborgen te houden.

Sinds Griff vorig jaar bij Warner tekende en met de single Mirror Talk debuteerde, raakte haar carrière in een stroomversnelling. Haar muziek bereikt intussen maandelijks miljoenen Spotify-luisteraars. Disney vroeg haar om zijn internationale kerstcampagne van een soundtrack te voorzien. Ze palmde Tate Modern in voor een livestreamconcert. En ze is genomineerd voor het toonaangevende BBC Sound of 2021. Dat is een behoorlijk indrukwekkend parcours voor iemand die pas anderhalf jaar geleden naar buiten kwam met haar muziek. Griff heeft dan ook alles in huis om een popster te worden: een warme r&b-stem, een duidelijke visie, catchy popsongs over haar leven als 'hormonale tiener' en een onafscheidelijk bubbelkapsel met potentieel om even iconisch te worden als Ariana Grande's paardenstaart.

Een willekeurige quote: 'Ik weet niet wat andere kinderen zoal deden, maar ik kwam thuis van school, probeerde in zes uur tijd een nummer te schrijven en voor ik het wist was het bedtijd.'

