PinkPantheress is goed op weg om een van de verrassendste doorbraken van het jaar te worden.

Echte naam: Onbekend

...

Echte naam: Onbekend Leeftijd: 20 Locatie: Londen Instagram: @pinkpantheress In het kort Mysterieus TikTok-wonder met miljoenen Spotify-streams. Het voorbije jaar ging de Britse PinkPantheress van enkele tientallen likes op SoundCloud naar een miljoen volgers op TikTok, waar haar korte tracks zelfs Lizzo en Charli D'Amelio aan het dansen brengen. Intussen reikt haar succes ook tot in andere andere contreien: vorige week bracht ze haar eerste mixtape To Hell with It uit bij het befaamde Parlophone, ze werkte al samen met rapper GoldLink en producer Mura Masa en op Spotify kan ze rekenen op bijna tien miljoen maandelijkse luisteraars. maar nog steeds verkiest PinkPantheress de anonimiteit. Haar echte naam houdt ze liever geheim, tot voor kort verborg ze zich achter een foto van Buttercup van de Powerpuff Girls, haar artwork bestaat meestal uit vage foto's die zo van MySpace geplukt lijken en interviews zijn schaars. Omdat ze stress en vooroordelen wil vermijden, en omdat ze haar muziek voor zich wil laten spreken. Welke taal haar muziek dan precies spreekt, is moeilijk te ontrafelen. Nummers als Pain, Break It Off en Just for Me lijken gemaakt voor TikTok, maar zijn er tegelijk de vreemde eend in de bijt. Er is de bevreemdende combinatie van gehaaste vocals, droevige lyrics en samples van nineties- en nillieshits als Starz in Their Eyes van Just Jack en Flowers van Sweet Female Attitude. Tot haar invloeden rekent ze Blink-182, Lily Allen, Hayley Williams en K-pop. En bij de videoclip van Just for Me vroegen kijkers zich af of ze per ongeluk een tijdreis naar het MTV van 2005 hadden gemaakt. Zelf omschrijft PinkPantheress haar stijl als 'new nostalgic', de gespecialiseerde pers gooit liever met genres als pop, dance, drum-'n-bass, 2 step, jungle, garage en alt-girlrap. Wat het ook is: PinkPantheress is er buitengewoon goed in. Een willekeurige quote: 'Ik had alle andere opties al geprobeerd om mijn muziek naar buiten te brengen, en ik denk dat TikTok mijn redding was. Ik ben niet van plan om de app eeuwig als promotool te gebruiken, maar het is een geweldig opstapje voor beginnende artiesten.'