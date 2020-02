Deze Londens-Nigeriaanse zanger maakt spirituele post-afro en werkte al samen met Kamasi Washington, Danny Brown en Kojey Radical.

Aka: Steven Umoh

Tijdens zijn kindertijd in Nigeria ontwikkelde de jonge Steven Umoh een lichte verslaving aan Amerikaanse hiphop. Een van zijn eerste muzikale openbaringen was een mash-up-cd van Usher en Nelly die hij van zijn neef had gestolen en grijs gedraaid. Niet veel later volgden bootlegs van Eminem, Ciara, Lil Wayne en Kanye West. Ooit zou hij zelf rapper worden, dacht hij. Tot hij op zijn zeventiende naar Londen verhuisde, muziek begon te maken en ontdekte dat hij eigenlijk liever zong. Aanvankelijk deed hij dat met het Amerikaanse accent dat hij van zijn favoriete rappers kende, later creëerde hij zijn eigen muzikale taal. 'Ik loog tegen mijn publiek, want ik was nog nooit in Amerika geweest. Hoe kon ik dan met een Amerikaans accent zingen?' Intussen maakt hij onder de naam Obongjayar een catchy mix van elektronica, spoken word, soul en afrobeat met een spirituele insteek - zelf omschrijft hij zijn muziek als post-afro - en wordt hij tot de gezichten van de nieuwe Londense sound gerekend. Hij kreeg een feature op nummers van Danny Brown en Kojey Radical. Hij was naast Kamasi Washington, Giggs, Sampha en Warren Ellis te horen op Everything Is Recorded, een project van XL Recordings-baas, topproducer en talentenjager Richard Russell. En zowat elk zichzelf respecterend muziekblad houdt hem nauwlettend in de gaten. Deze week verschijnt Which Way is Forward, zijn derde ep, die hij aankondigt als 'een spiegel die je de kans geeft om naar binnen te kijken, trauma's te begrijpen en te genezen'. Obongjayar wordt uw favoriete muzikale psycholoog. Een willekeurige quote: 'Ik zie shit om me heen, observeer die en zeg er iets over. Op een goede manier, in plaats van zomaar wat woorden in het rond te gooien of te kletsen, zoals al zo vaak gebeurt in de muziekwereld.'