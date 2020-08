Moonchild Sanelly maakt future ghetto punk en werkte al samen met Beyoncé, Diplo én Gorillaz.

Aka: Sanelisiwe Twisha

...

In Zuid-Afrika staat ze al langer te boek als de queen of gqom (een dancegenre dat in Durban ontstond), maar Moonchild Sanelly is goed op weg om ook de rest van de wereld te veroveren. Ze tekende zojuist een contract bij het Londense Transgressive Records, was samen met Beyoncé te horen op de soundtrack van The Lion King en dook in de studio met Die Antwoord, Gorillaz, Diplo en Wizkid. En dat is ongetwijfeld nog maar het begin. Moonchild Sanelly is een artiest die in het oog en het oor springt met haar unieke flow, energieke liveshows, blauwe haardos, zelfontworpen garderobe en haar mix van elektronica, afropunk, pop, kwaito, hiphop en jazz die ze zelf omschrijft als 'future ghetto punk'. Haar moeder baatte een jazzclub uit, haar broer producet hiphop en zelf zette Moonchild Sanelly haar eerste stappen in de poëzie- en de jazzwereld, maar ze vond pas echt haar eigen stem toen ze over gqombeats begon te zingen. De voornaamste rode draad doorheen haar muzikale parcours bleef dezelfde: vrouwelijke seksualiteit op de agenda zetten. Ze zingt over fuckboys, geeft seksadvies op sociale media en noemt zichzelf 'the president for female orgasm'. Haar nieuwe, verdomd aanstekelijke single Bashiri gaat dan weer over valse predikers die de kerk misbruiken voor eigen gewin. Geen doorsneeonderwerp voor een banger, maar Sanelly is dan ook geen doorsneeartiest. Een willekeurige quote: 'Het is makkelijker om over taboes zoals vrouwelijke seksualiteit te praten vanop de dansvloer.'