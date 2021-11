Jelle aka Jesse maakt rap met een charmant Herents accent en de nodige zelfrelativering.

Echte naam: Jesse Mellaerts

...

In het lang: Even expliqueren: Jelle is de artiestennaam van Jesse. Wat zowat de meest gemakzuchtige en tegelijk slimste nom de plume moet zijn die wij in tijden hebben gehoord. 'Een vriend is me ooit Jelle beginnen te noemen omdat dat makkelijker is om vanop afstand te roepen', aldus Jelle aka Jesse. 'Intussen noemt niemand me nog Jesse, behalve mijn mama. We moeten daar niet onnozel over doen: Jelle klinkt een beetje marginaal, maar net door die banaliteit blijft de naam zo bij.' Sinds hij vier jaar geleden voor de grap zijn eerste rapnummers op SoundCloud begon te droppen, heeft Jelle een bescheiden, maar trouwe fanbasis rond zich verzameld. Vorig jaar schakelde hij een versnelling hoger met een verse Spotify-pagina, twee ep's en een handvol singles. Begin dit jaar volgde Bijnaam, misschien wel zijn meest catchy track tot dusver. En toen bleef het even stil. 'Mijn geheim is ik heb zoveel schijt', rapt Jelle nu in Koppig, zijn eerste single in elf maanden tijd en meteen de titelsong van zijn nieuwe ep, die volgende week verschijnt. Daarin brengt hij een ode aan Dr. Dre's 2001, haalt hij zijn innerlijke Slim Shady boven en rapt hij over zijn koppigheid die erover waakt dat hij steevast zijn eigen pad en tempo volgt. 'Ik ben misschien niet de gemakkelijkste ket, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk mijn eigen ding te doen.' Dat eigen ding is: rap met een charmant Herents accent en de nodige zelfrelativering, beats die schakelen tussen fris en oldschool en clevere oneliners als 'M'n familie staat op één, m'n ventilator op vier' en 'We maken brokken net als Berend'. Of zoals hij zichzelf omschrijft: 'skinny boy maar lyricaal ben ik Jean-Claude Van Damme'. Het was weer even geleden dat Vlaamse hiphop ons luidop deed gniffelen. Een willekeurige quote: 'Ik schrijf liever ludieke woordspelingen dan harde lyrics. Gangsterrappers doen graag alsof ze met geweren paraderen, ik loop liever rond met een moppenboekje.' In concert: op 22/12 in Hangar 3020, Herent.