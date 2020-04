Vier jaar geleden pakte ze voor het eerst een gitaar vast, dit jaar zou ze op Dour staan. Dit is Emy.

Leeftijd: 21

Zo'n vier jaar geleden nam Emy - familienaam: Kaboré - voor het eerst een gitaar vast, geïnspireerd door een YouTube-filmpje van de Britse zangeres Joy Crookes (en met dank aan een resem tutorials). Twee jaar later haalde ze gewapend met haar gitaar en zelfgeschreven liedjes brons in Humo's Rock Rally, bracht ze haar debuut-ep Weary Purple uit en omringde ze zich voor het eerst met een band. Het ging snel voor Emy. Iets té snel, misschien. 'Ik was even het noorden kwijt', geeft ze nu toe. 'De Rock Rally, die ep, de band: dat waren vrij impulsieve beslissingen. Ik was destijds helemaal niet zo ambitieus en wist nog niet goed welke richting ik uit wilde met mijn muziek. En toen waren er plots al die meningen en verwachtingen. Het was allemaal wat veel. Op een bepaald moment wilde ik zelfs stoppen met muziek.' Dat deed ze niet. Wel ging ze op zoek naar een eigen sound. Die zoektocht inspireerde haar nieuwe single Freestyle, die een pak funkyer klinkt dan we van haar gewend waren. 'Het was niet de bedoeling om eeuwig in het straatje van singer-songwriter te blijven hangen. Zo luister ik zelf heel graag naar neosoulartiesten als Eliza en Ego Ella May. Freestyle is het eerste nummer waarvan we wisten: dit is hoe Emy moet klinken.' Met succes: de single werd Catch of the Day op Studio Brussel en de groep scoorde een plekje op de line-up van Dour. Moge Emy 2.0 u nog vaak verrassen. Een willekeurige quote: 'Naar die eerste nummers zou ik zelf niet eens luisteren, denk ik. Van Freestyle zou ik wél fan zijn als ik op de radio zou passeren.'