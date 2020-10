Leuvenaar Dyce zingt en rapt in het Engels, Spaans en Russisch en maakt hiphop met trapbeats en latin-invloeden. 'Ik heb de touwtjes graag zelf in handen.'

Leeftijd: 21

Locatie: Leuven

Instagram: @ayodyce

In het kort Artiest. Viertalig. Geliefd in Rusland. Humo's Rock Rally-finalist.

In het lang: Zowat alle YouTubereacties onder zijn videoclips zijn in het Russisch, en op Spotify wordt hij het meest gestreamd in Rusland, Oekraïne en Turkije. Louter op basis van Dyce' portfolio zou je dus niet per se een rapper uit Leuven verwachten. 'Mijn moeder is Russisch en mijn stiefvader Spaans', verduidelijkt hij. 'Ik hou van de Spaanse cultuur en luister veel naar artiesten zoals Rosalía en Myke Towers, dus het voelde heel natuurlijk om al snel in het Spaans te zingen en rappen. Het Russische succes kwam dan weer heel onverwacht. Tyler, een Russische youtuber, gebruikte mijn nummer Race in een van zijn video's, waarna plots al zijn fans naar mijn videoclip zijn beginnen te kijken.' Intussen staat de teller van Race op een dik miljoen views.

Twee weken geleden bracht Dyce Tayu uit, een song waarin hij vlot switcht tussen Russisch en Engels. Met succes: de videoclip bij het nummer werd in enkele dagen tijd al honderdduizend keer bekeken. Net als bij de rest van zijn werk deed hij zoveel mogelijk zelf, van de productie en het mixen tot het artwork en de visuele effecten. Intussen lijkt ook België Dyce stilaan te ontdekken. Zijn debuutep Y van vorig jaar werd goed gesmaakt, hij strandde in de finale van Sound Track en binnenkort staat hij in de finale van Humo's Rock Rally. Maak u alvast klaar voor een muzikaal taalbad.

Een willekeurige quote 'Ik heb de touwtjes graag zelf in handen. Als iemand met wie ik samenwerk een deadline mist, denk ik al snel: dan doe ik het wel gewoon zelf.'

