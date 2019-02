Maak kennis met Crackups, de Kempense punkband die terugkomt omdat Equal Idiots dat wilde

Toen we een dik jaar geleden aan Thibault Christiaensen vroegen welke albums dringend een plekje moesten krijgen in het pantheon van grootste albums aller tijden, antwoordde de zanger-gitarist van Equal Idiots onder meer met Animals On Acid van The Crackups, een Kempens kwartet dat rond het jaar 2010 naast de finale van de Rock Rally ook de jeugdhuizen en cafés van hun geboortestreek onveilig maakte. 'Toen ik die plaat voor het eerst hoorde, wist ik meteen dat ik die combinatie van punk en rock-'n-roll ook zelf wilde maken', oreerde Christiaensen. Het was dan ook met trots dat hij in de eerste aflevering van zijn nieuwe Studio Brussel-show Rock 'n ros de comeback van de groep aankondigde, nadat de band zeven jaar stillag.

Nog nooit van hen gehoord? U kent minstens twee van de leden. Drummer Niels Meukens en gitarist Thomas Valkiers delen namelijk een verleden in psychrocktrio Double Veterans en Xink - ja, die Eurosongrockers met hun vriendschapsband die nooit stuk gaat. Meukens drumt bovendien bij Warhola en het hernieuwde Psycho 44 en leent zijn technische trommelkennis graag uit aan Bazart en andere belpoppers. Valkiers runt dan weer een opnamestudio waar hij al een pak boeiende jonge bands ontving, van Tin Fingers over Teen Creeps tot Newmoon. Veel tijd om te rammelrocken blijft er dan niet meer over.

Tenzij Thibault Christiaensen zelf om een comeback vraagt, natuurlijk. 'Wij krijgen al jaren regelmatig aanvragen om nog eens samen te spelen', legt Thomas Valkiers uit. 'De organisator van het punkfestival Summer in October probeerde ons te boeken met het argument dat hij ook Equal Idiots kon binnenhalen, maar dat Thibault enkel wilde spelen als wij onze comeback zouden maken. Uiteindelijk viel Thibault ziek en speelde Equal Idiots niet, maar wij hadden de smaak weer te pakken.'

En dus staat Crackups er weer, zonder lidwoord, maar met een dichtgetimmerde, op tape opgenomen nieuwe track van welgeteld 85 seconden lang. Wet Sheets is een in garagerock gedrenkte jammerklacht van iemand die in bed blijft liggen. 'Hij denkt dat hij een depressie heeft, maar wie goed luistert naar de tekst, weet dat er een andere reden is dat hij onder de dekens blijft', zegt Valkiers, die met zijn lyrics naar tekenaar Kim Jacobus trok voor een videoclip. Die tekende een soort grootstadsnachtmerrie in felle kleuren en ruwe lijnen, doorspekt met flitsen van het echte straatleven en op het randje van abstract. 'Kim is een goeie vriend en tekende ook al clips voor Double Veterans. De link tussen beide bands mag zeker worden gelegd. Voor mij was het vooral belangrijk dat hij de tekst niet te letterlijk nam en zijn zin kon doen.'

Wet Sheets belandt samen met een nog te verschijnen single op een 7"-plaatje, na de zomer volgt een volledig album. Er staat ook nog een pak liveshows op de planning. Christiaensen verklapte er in Rock 'n ros alvast twee: een try-out in de Hasseltse M.O.D. in maart en een set op Sjock, een alternatief festival in het Kempense Gierle.