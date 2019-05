Maak kennis met Arabnormal, de opvolger van The Hickey Underworld

Michael Ilegems Muziekcoördinator Knack Focus & Coördinator KnackFocus.be

Wat al langer een goed bewaard geheim was in het Antwerpse cafémilieu, is nu ook door frontman Younes Faltakh bevestigd: cultband The Hickey Underworld is niet meer. Maar met de vliegendetapijtenrockgroep Arabnormal is de opvolging al verzekerd. 'Er is nieuwe hoop!'

Gewezen The Hickey Underworld-frontman Younes Faltakh en Das Popper Niek Meul vormen Arabnormal.