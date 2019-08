Tijdens Theater Aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag het Oostendse Fort Napoleon in. Vandaag: Ventilateur.

Lach ermee zoveel u wilt, maar voor een band die ernaar streeft een frisse wind te laten waaien, is Ventilateur geen slechte naam. De Bruggelingen gooien jazz en rock in een stoofpot, lengen het geheel aan met een vooralsnog onbekende, donker gekleurde saus en laten het hele zootje sudderen tot een smakelijke ratatouille. Wie toch nog een vergelijking wil horen: een band als Dans Dans is nooit ver weg, maar voor Ventilateur mag het allemaal wat rechter voor de raap.

Met hun titelloze debuut-ep onder de arm trapte Ventilateur donderdag Jong Muziek af, de jaarlijkse plejade aan jong talent op Theater Aan Zee. Vorig jaar traden onder meer de indiefolkies van Vito, beatbakker Susobrino en synthpoptrio Fortress aan. Hoe Ventilateur het deed? Dat hoort u hieronder.