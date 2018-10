Luister in première naar de nieuwe solosingle van Ian Clement (Wallace Vanborn)

'Rocker', antwoordt Ian Clement, zanger van het rücksichtslose driespan Wallace Vanborn, al tien jaar op de vraag wat hij doet in het dagelijkse leven. 'En troubadour', voegt hij er sinds zeven jaar aan toe. 'Ik ben oorspronkelijk muziek beginnen te maken om de gut feeling die ik wil voelen als ik zelf naar concerten ga zelf over te brengen op een zaal, maar na een tijdje voelde ik dat ik toe was aan iets persoonlijkers en intiemers', vertelt Clement.

Ondertussen is hij aan zijn tweede soloplaat toe, maar live optreden onder eigen vlag is allerminst een routineklus. 'Ik speel zowel solo, in duo als met een band, maar geen van de drie opstellingen biedt een wall of sound om je achter te verstoppen zoals Wallace Vanborn. Twee jaar geleden kreeg ik de kans om het voorprogramma van Trixie Whitley te doen, maar ik kreeg mijn groep zo last minute niet bij elkaar. Stond ik daar alleen te spelen, voor een volle Roma of Vooruit. Dat is even slikken', lacht hij.

Nadat Clement voor de laatste Wallace Vanborn-plaat samenwerkte met Chris Goss, die albums van onder meer Queens of the Stone Age, Kyuss en Foo Fighters producete, ging hij nu in zee met René Tinner, onder meer producer van de Duitse krautrockband Can en twee Lou Reed-albums. De Zwitser was in de studio 'verschrikkelijk à l'aise', aldus Clement. 'Hij is geen namedropper en pocht nooit met zijn kennis of palmares. Hij is meer een soort bezadigde professor slash opa die je komt bijstaan.'

In februari 2019 ligt See Me In Synchronicity bij de platenboer, maar nu al is er de single Hardly. Het is een sober nummer geworden, met een al even sobere clip van fotograaf Anton Coene. 'Muziek kun je definiëren als klanken, maar ook als de ruimte ertussen', zegt Clement. 'Het nummer gaat in brede zin over een gebrek aan tijd en jezelf vastpakken om de tijd die je hebt zo zinvol mogelijk in te vullen. Daaronder zit een persoonlijke laag, over mezelf en de drugsperiode die ik achter mij heb gelaten, maar ik hoop vooral dat iedere luisteraar er zijn eigen waarheid in vindt.'