Ons land had al een tijdje een deelnemer voor het 65ste Eurovisiesongfestival, nu heeft het ook een liedje.

In oktober raakte bekend dat Hooverphonic ons land zal vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Nu heeft de groep ook een nummer klaar: Release Me, geschreven door Alex Callier van Hooverphonic en de Italiaan Luca Chiaravalli, die al eerder voor de groep schreef en zijn pen daarnaast al leende aan Eros Ramazotti en Clouseau.

Release Me begint sober, met enkel een elektrische piano onder de zang van Luka Cruysberghs, maar waaiert uit in een breed gearrangeerde song met de voor Hooverphonic zo typische strijkers. Alex Callier vertelt op de website van Eén dat het nummer over afscheid nemen gaat: 'Ik heb het nummer geschreven op het moment dat mijn vader ongeneeslijk ziek was, maar het thema is universeel: iedereen krijgt vroeg of laat te maken met afscheid nemen van een vriend, familielid of geliefde.'

Ver hoeven Callier, Cruysberghs en derde Hooverphonic-lid Raymond Geerts niet te reizen: het Eurovisiesongfestival vindt dit jaar plaats in Rotterdam. De Belgische groep speelt op 12 mei in de eerste halve finale: als ze het halen, volgt de finale op 16 mei.

