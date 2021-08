Na vier jaar stilte keert Lorde terug met een nieuw album, een polariserende sound en een vrolijk imago. Alles wat u moet weten over het verrassende Solar Power.

De fans hebben er lang op moeten wachten

Het was alweer van Melodrama uit 2017 geleden dat Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, u welbekend als Lorde, nog eens nieuwe muziek op de wereld had losgelaten. Naar hedendaagse popnormen is dat lang wachten, zeker voor de vele fanatieke volgelingen van de Nieuw-Zeelandse popster. Al zouden die intussen beter moeten weten: tussen haar debuutplaat Pure Heroine en Melodrama zat ook al vier jaar. Lorde hoeft het ijzer niet te smeden als het heet is, haar fans zorgen er wel voor dat het heet blijft. De voorbije jaren lichtte ze evenwel af en toe een tipje van de sluier op. Tipjes die het ongeduld alleen maar leken te versterken. Zo liet ze in juni 2019 weten dat haar derde album 'in de oven' zat, om enkele maanden later via een digitale brief aan te kondigen dat ze een pauze van onbepaalde duur nam om te rouwen over haar gestorven hond Pearl. In 2020 volgde dan weer de mededeling dat ze met producer Jack Antonoff de studio was ingedoken en het resultaat 'so fucking good' klonk, waarna ze gewoon uienringen ging recenseren op haar Instagram-account @onionringsworldwide. Pas dit jaar volgden er concrete vooruitzichten. In mei deelde 'een betrouwbare bron' op het popforum ATRL dat het album klaar was en '12 tracks, 2 bonustracks en geen bops' zou bevatten, het best te omschrijven valt als een 'new age hippie stoner album' en idealiter met wat lsd of wiet te beluisteren is. (Een beschrijving die er niet zo ver naast zit, maar daarover later meer.) Diezelfde maand nog kreeg Lorde een prominente plek op de affiche van Primavera Sound 2022. Op 10 juni konden de fans zich pas écht verheugen. Lorde dropte haar eerste single Solar Power, met backingvocals van Phoebe Bridgers en Clairo en tot stand gekomen in het vakantiehuis van Curb Your Enthusiasm-weirdo Larry David, met wiens dochter Lorde bevriend is. Later volgde ook een releasedatum voor het gelijknamige album: 20 augustus. Die eerste single was niet per se de grote comeback die mensen verwacht hadden. Sinds ze op haar zestiende doorbrak met de hit Royals, heeft Lorde zichzelf gepromoveerd tot een van de meest eigenzinnige popsterren van de eenentwintigste eeuw. Solar Power is met zijn zorgeloze sound, speelse lyrics, vrolijke gitaar en zonovergoten videoclip een nogal abrupt afscheid van de melancholie en de donkere sound die overheersten op Pure Heroine en Melodrama. Alleen al die gitaar kwam als een verrassing. 'Ik was destijds nog liever doodgevallen dan een akoestische gitaar in Pure Heroine te steken', zei de popster onlangs in een interview met The Guardian. 'Akoestische gitaren waren wat mij betreft synoniem met kampvuren en kerels met domme hoedjes.' Solar Power ís kampvuurmuziek. Er huppelen zelfs kerels met gekke hoedjes voorbij in de videoclip. Daar komt nog eens bij dat heel wat fans in het nummer iets te veel Primal Scream en George Michael herkenden. Niet bepaald namen die je spontaan aan Lorde linkt. Om maar te zeggen: de meningen over Solar Power zijn verdeeld. De ene fan zag er hét zomeranthem van 2021 in, de andere vroeg zich ietwat bezorgd af of Lorde per ongeluk een song voor een scheerschuimreclame had geschreven. 'Is Lorde messing with us?' twijfelde de feministische lifestylewebsite Jezebel zelfs, waarna ze Solar Power omschreef als 'shockingly basic'. De song blijkt bovendien geen alleenstaand geval. De rest van de plaat wordt door Lorde omschreven als 'een bonte mix van sixties- en seventiesfolk, bubblegumpop uit de vroege jaren 2000 en een beetje S Club 7, TLC en Fleetwood Mac'. Solar Power zal ongetwijfeld polariseren. Beslis vooral zelf in welk kamp u wilt zitten. Solar Power, de single, is een ode aan de zon en verscheen tijdens een zonsverduistering. In de bijbehorende videoclip rookt Lorde een venkelpijp, doet ze een dansje in de oceaan en laat ze zich omringen door figuranten die uit Midsommar of Mamma Mia: Here We Go Again! lijken weggevlucht. Andere songs hebben titels als Fallen Fruit, Mood Ring en Oceanic Feeling. Op de plaat weerklinken insecten en oceaangeluiden. De wereldtournee zal voornamelijk halt houden in intieme theaterzalen en op groene velden. Er verschijnt ecobewuste merchandise en een 'muziekbox' als alternatief voor cd's. Lorde omschrijft het album als een 'viering van de natuurlijke wereld en een poging om de diepe, transcendente gevoelens die ik ervaar als ik buiten ben te vereeuwigen'. Mocht u er nog aan twijfelen: Lorde voelt zich een beetje een hippie. Dat hadden wij ook niet zien aankomen. 'I'm kind of like a prettier Jesus', zingt ze in de titeltrack. Toch benadrukt Lorde graag dat Solar Power niet haar 'grote klimaatplaat' geworden is. 'Ik ben geen klimaatactivist. Ik ben een popster', liet ze aan The Guardian weten. Een popster op blote voeten, weliswaar. Tot voor kort was Lorde niet alleen een van de meest eigenzinnige stemmen van haar generatie, ze was ook een van de meest melancholische: gespecialiseerd in introverte pop, hartverscheurende songs en teenage angst, aangedikt met een portie nihilisme, een beklijvend stemgeluid en een edgy esthetiek die aanleunde bij die van goths. Anno 2021 is haar impact op de popmuziek nog steeds onmiskenbaar. Denk maar aan de deprimerende songs van Billie Eilish, de stem van Olivia Rodrigo of de esthetiek van Conan Gray. Zelf is Lorde een pak optimistischer geworden. Ze lijkt afscheid te nemen van haar ietwat droevige imago, ook al zingt ze nog steeds over vergankelijkheid en onzekerheid en is haar tweede single Stoned at the Nail Salon een kwetsbare ballade. Op de platenhoes van Melodrama staat een donkerblauw schilderij van Lorde die in haar bed ligt en voor zich uit staart. Op die van Solar Power prijkt een foto van haar achterwerk in kikvorsperspectief met op de achtergrond een helderblauwe lucht. Dat valt op. Lorde is niet langer een melancholische tiener, maar wel een zelfzekere vrouw. 'Ik ben gegroeid, ik heb veel gedaan, ik ben gelukkig, ik sport veel, ik zie er goed uit en ik voel me goed. Het leven is goed', klonk het vrolijk in The New York Times. Lorde 2.0 is een vrolijk, vrij, zonnend, op blote voeten dansend natuurmens. U mag ervan vinden wat u wilt, maar Lorde klinkt alvast gelukkig. Of zoals ze zelf zingt in Solar Power: 'Forget all the tears you've cried, it's over/ It's a new state of mind.'