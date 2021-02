Ivorian Doll begon haar carrière als grap, en wordt nu het Britse antwoord op Nicki Minaj genoemd.

Aka: Vanessa Mahi

In het lang: Wie de Britse rapscene volgt, heeft de naam Ivorian Doll misschien al eens horen vallen. De Londense genereert al een tijdje behoorlijk wat buzz met haar ongefilterde drill. Het aantal dollz, zoals haar fans zich noemen, groeit in sneltempo. Ze werkt samen met rappers als Headie One, Asian Doll en Sosa Geek en krijgt privéberichtjes van Iggy Azalea en Keke Palmer. NME noemt haar het Britse antwoord op Nicki Minaj. En haar zelfverzonnen titel van Queen of Drill vindt steeds meer weerklank. Nochtans begon de muziekcarrière van Ivorian Doll eerder toevallig. Ze deed al een tijdje haar ding als youtuber vooraleer ze in 2018, deels als grap, de single The Situation uitbracht met collega-youtuber Abigail Asante, met wie ze nadien een tijdje een duo vormde. Uiteindelijk besloot ze solo verder te gaan, al duurde het even vooraleer ze serieus werd genomen in de door mannen gedomineerde drillwereld. Sinds haar doorbraaksingle Rumours valt Ivorian Doll evenwel niet langer te negeren. Daarin geeft ze haar internettrollen en slutshamers lik op stuk door af te rekenen met de roddels die over haar werden verspreid. 'Oh shit, I heard a rumour IVD is a thot / They said I'm leaking from the STDs that I got', rapt ze onverbloemd. Het seksisme heeft haar naar eigen zeggen alleen maar feministischer gemaakt. Haar missie: de donkere, agressieve drill vrouwvriendelijker maken. Ze rapt openlijk over haar seksualiteit, ruilt trainingspakken in voor jurken en probeert het genre sexyer te maken. Een willekeurige quote: 'Ik wil dat mannelijke collega's bang van me zijn omdat ik beter ben dan zij.'