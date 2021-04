De organisatie van de Lokerse Feesten wil het festival dit jaar laten doorgaan, al zal het met minder volk zijn.

Doorgaans trekt het festival zowat 130.00 liefhebbers, maar dat lijkt dit jaar niet mogelijk. Maar de datum blijft en de organisatie wacht op het wettelijk kader om een editie te organiseren met een zo groot mogelijk publiek.

Nogal wat festival-organisatoren hebben al beslist om grootschalige samenkomsten ook deze zomer niet te willen organiseren. Maar de Lokerse Feesten, dit jaar geprogrammeerd vanaf 30 juli tot 8 augustus 2021, doet een inspanningen om een coronaveilige editie te organiseren.

'Garanties dat deze kleinschalige editie er komt kunnen we nog niet geven', zegt voorzitter Timothy Heyninck. ''In deze tijden is garanties geven sowieso onmogelijk.' Cactusfestival en Suikerrock lieten dinsdag weten dat hun editie van dit jaar geannuleerd wordt. Maar de organisatie van de Lokerse Feesten werkt dus aan een alternatief.

Hoe dat er concreet zal uitzien kan de organisatie nog niet zeggen. 'Het alternatief, dat voor alle duidelijkheid op dezelfde locatie en tijdstip zal plaatsvinden, wordt momenteel volop uitgewerkt.'

Doorgaans trekt het festival zowat 130.00 liefhebbers, maar dat lijkt dit jaar niet mogelijk. Maar de datum blijft en de organisatie wacht op het wettelijk kader om een editie te organiseren met een zo groot mogelijk publiek. Nogal wat festival-organisatoren hebben al beslist om grootschalige samenkomsten ook deze zomer niet te willen organiseren. Maar de Lokerse Feesten, dit jaar geprogrammeerd vanaf 30 juli tot 8 augustus 2021, doet een inspanningen om een coronaveilige editie te organiseren. 'Garanties dat deze kleinschalige editie er komt kunnen we nog niet geven', zegt voorzitter Timothy Heyninck. ''In deze tijden is garanties geven sowieso onmogelijk.' Cactusfestival en Suikerrock lieten dinsdag weten dat hun editie van dit jaar geannuleerd wordt. Maar de organisatie van de Lokerse Feesten werkt dus aan een alternatief. Hoe dat er concreet zal uitzien kan de organisatie nog niet zeggen. 'Het alternatief, dat voor alle duidelijkheid op dezelfde locatie en tijdstip zal plaatsvinden, wordt momenteel volop uitgewerkt.'