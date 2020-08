In een open brief slaakt de Belgische livesector een noodkreet. Zonder bijkomende steunmaatregelen volgt een golf van faillissementen, klinkt het. 'We horen virologen zeggen dat het vijf na twaalf is. Voor onze sector is de klok gestopt met tikken.'

Naar aanleiding van het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus, schroefde de Veiligheidsraad vorige week de genomen versoepelingen terug: evenementen mogen slechts 200 in plaats van 400 bezoekers in openlucht ontvangen, binnen ligt het maximum op 100. In een open brief klagen organisatoren het gebrek aan overleg aan: 'Dit gebeurde met een vlotheid du jamais vu. Alsof het niets is.'

En dat terwijl er maandenlang werd onderhandeld om veilig evenementen te kunnen organiseren, luidt het. 'Het gebrek aan eenheid in commando zorgt ervoor dat maanden voorbereidingswerk in de vuilbak belandt. Uiteindelijk moet elke gemeente nu zelf beslissen, waardoor er een opbod komt om de afgesproken federale veiligheidsmaatregels nog meer te verstrengen.'

Kleinschalige evenementen gaven dan wel de kwetsbaren in de sector, zoals artiesten, techniekers en podiumbouwers, een duw in de rug, rendabel waren ze niet. Deze maandag nog maakte Ancienne Belgique bekend dat de concertzaal noodgedwongen de samenwerking met meer dan 200 externe medewerkers moet stopzetten.

Faillissementen

Dat zou nog maar het begin zijn. De muzieksector waarschuwt voor volgend jaar. Aangezien de echte relance waarschijnlijk pas voor 2021 is, dreigen artiesten, techniekers en podiumbouwers meer dan een jaar zonder inkomsten te vallen. Grote bedrijven kunnen enkele maanden overbruggen, maar ook daar tikt de klok.

Live-organisaties kijken naar de overheid om zowel de huidige maatregelen (rond onder meer tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht) te verlengen als een economisch rampenplan in het leven te roepen. Alleen zo kunnen de meer dan 80.000 jobs behouden en faillissementen voorkomen worden.

'Hoe zorgen we ervoor dat één van de meest gezonde en succesvolste sectoren kan overleven? Hoe zorgen we ervoor dat de internationaal erkende knowhow in de sector blijft en er geen massale braindrain start? Wij hebben al heel wat voorstellen gedaan. Het is tijd om die concreet te maken', besluit de brief.

De open brief werd ondertekend door het Live Sector Overleg, een initiatief van Belgische festivals, boekers, artiestenmanagers, muziekclubs en cultuurcentra, gefaciliteerd door VI.BE. Lees de tekst hier volledig.

